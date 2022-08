Desporto: este politécnico tem opções dedicadas aos amantes de cavalos e hipismo

Na Escola Superior Agrária de Elvas, encontras a licenciatura em Equinicultura. Este curso é vocacionado para transmitir conhecimentos e desenvolver competências práticas nos vários aspetos que envolvem uma profissão nesta área, desde a criação até à utilização desportiva do cavalo. O plano de estudos foi reestruturado e está ainda mais aplicado, incluindo unidades curriculares como as Técnicas de Reprodução Equina, a Reabilitação Equina ou as Empresas do Setor Equestre.

Se a licenciatura não é, para já, a tua escolha e preferes uma formação mais curta e que te permite optar por começar mais rapidamente a trabalhar ou, eventualmente, prosseguir estudos, o Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Desporto e Formação Equestre é uma alternativa a ter em conta.

A componente prática dos referidos cursos tem lugar no Complexo de Animação e Formação Equestre de Elvas (CAFEE) – um espaço que integra campo de obstáculos de 5400 m2, picadeiro coberto, cavalariças e equipamentos de apoio.

Podes trazer o teu cavalo

Em qualquer destes cursos, a Equitação é uma unidade curricular que te acompanha diariamente ao longo dos semestres letivos. A escola dispõe de cavalos para lecionar estas aulas, mas se tens o teu próprio cavalo podes trazê-lo contigo e torná-lo parte do teu percurso formativo.

Rumo às medalhas

Desde que a Escola Superior Agrária de Elvas ministra formação nesta área, há mais de duas décadas, têm sido muitas as boas prestações de estudantes e antigos alunos, que participam em competições equestres, nacionais e internacionais (até nos Jogos Olímpicos!).

Estágio curricular dentro ou fora do País

Para que a tua formação possa abrir ainda mais os teus horizontes, o estágio curricular pode ser feito numa das diversas entidades de acolhimento que têm protocolo com a escola, ou num local à tua escolha, em Portugal ou noutro país (ao abrigo do programa Erasmus+).

Vive a tua paixão

Se a tua paixão são os cavalos e o hipismo e é no mundo equestre que vês o teu futuro profissional, o Instituto Politécnico de Portalegre é a opção certa para ti.

