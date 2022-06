Em Vila Nova de Poiares desafiam-se os trilhos da natureza

Decorre amanhã mais uma edição do Poiares Trail, prova que atualmente é uma das referências da modalidade em Portugal, pela qualidade dos trilhos, pela beleza da paisagem envolvente e pela sua enorme dimensão. Organizada pela Associação Recreativa de São Miguel, coletividade do concelho de Vila Nova de Poiares, a competição de trail running vai passar por trilhos e caminhos pertencentes às quatro freguesias do concelho.

O Poiares Trail 2022 Nutriva é constituído por três provas: um trail longo de 35 quilómetros; um trail curto de 20 quilómetros; e um míni trail/caminhada de 12 quilómetros, com partidas previstas para as 9, 10 e 11 horas, respetivamente, do Mercado Municipal local. As centenas de concorrentes destas provas vão percorrer caminhos, trilhos, single tracks e cursos de água das serras do Carvalho, Atalhada e Bidueiro, bem como a margem esquerda do rio Mondego e ribeira de Poiares.

Uma união de concelhos

Registe-se que este ano a prova de 20 quilómetros (PT 20K) do Poiares Trail 2022 Nutriva vai fazer parte do recente Circuito Inter Trail Terras da Chanfana.

O objetivo deste novo circuito passa por promover o território e o património natural dos concelhos da região. Por isso, a 1.ª edição do Circuito Inter Trail Terras da Chanfana é um evento que decorre sob a chancela da Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, em parceria com a Associação Abutrica, de Miranda do Corvo, Montanha Clube, da Lousã, Associação Infante Dom Pedro, de Penela, e a já supracitada ARSM – Associação Recreativa de São Miguel, de Vila Nova de Poiares.

A parceria destas associações da região acabou por ser algo natural face ao formato de provas existentes e à quantidade de circuitos e campeonatos em que cada uma está envolvida. Logo, foi necessário definir um produto novo suficientemente atrativo na captação de outra tipologia de participantes, nomeadamente os atletas dos trails curtos, e, uma vez que nos modelos existentes este nicho de atletas não tem sido considerado, existindo um universo vasto de potenciais participantes.

Explique-se que o Circuito Inter Trail Terras é constituído por quatro provas de trail curto, com um prize money associado, de acordo com a seguinte calendarização e distâncias. Fazem parte da competição o Trilho dos Abutres (Miranda do Corvo), Louzantrail (Lousã), Trilho do infante (Penela) e Poiares Trail 2022 Nutriva, a última prova, que se realiza amanhã em Vila Nova de Poiares.

“Estamos na rota dos grandes eventos”

João Miguel Henriques, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, destaca a relevância da prova.

Que importância tem para Vila Nova de Poiares o Poiares Trail 2022 Nutriva? É um dos grandes eventos que trazem milhares de pessoas ao nosso território e que já se afirmou como uma das referências no desporto de natureza, fruto não só da beleza dos trilhos, mas sobretudo da excelência organizativa, decorrente da parceria com a ARSM – Associação Recreativa de São Miguel, que em resultado da sua experiência nesta área garante todas as condições e logística necessárias a um evento desta dimensão.

O evento vai para a sua oitava edição. Qual o balanço das sete edições anteriores desta prova?

É um balanço extremamente positivo, que tem crescido de edição em edição, procurando melhorar cada vez mais, o que tem vindo a granjear-lhe credibilidade e reconhecimento, o que contribui para pôr Vila Nova de Poiares na rota dos grandes eventos, enquanto destino turístico de excelência em particular de âmbito desportivo.

Que perspetivas tem para a prova que vai decorrer amanhã?

É uma prova que já “fala por si”, pelo que não temos dúvidas de que será mais um grande evento. As pessoas tiveram dois anos de restrições muito complicadas e estas iniciativas, ao ar livre, com paisagens naturais deslumbrantes, resultam numa experiência inesquecível e revigorante. O número de inscrições é sempre limitado, porque mais do que a quantidade queremos garantir qualidade e, sobretudo, todas as condições de segurança para os participantes.

O Poiares Trail 2022 Nutriva integra o Circuito Inter Trail Terras da Chanfana, que está a ter este ano a primeira edição. Qual é o objetivo ou quais são as vantagens desta parceria entre autarquias?

O evento que é criado sob a égide da Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça realiza-se numa atividade constituída por quatro provas de trail curto, com um prémio monetário associado. O objetivo principal é, essencialmente, promover a região, naquilo que são os valores e marcas identitárias, desde a área da gastronomia ao património natural. As pessoas, enquanto competem, ficam a conhecer os recantos mais bonitos da nossa região. Ao mesmo tempo, com esta parceria é possível ganhar escala e aumentar a visibilidade tanto dos eventos per se, como da própria região e das suas potencialidades.