Entre no desafio de uma das maiores corridas do mundo!

O El Corte Inglés, o Record e a Câmara Municipal de Lisboa uniram-se para organizar um dos grandes eventos do ano e lançar um desafio aos lisboetas: que tal sair de 2022 a correr e em convívio com familiares ou amigos? É essa a premissa da emblemática São Silvestre, criada há quase 100 anos, em 1925, pelo jornalista Cásper Libero, na cidade brasileira de São Paulo. Este ano, a corrida vai realizar-se em parceria com o El Corte Inglés, a 31 de dezembro, e promete pôr a capital portuguesa no mapa das maiores provas internacionais.

À imagem de outras grandes cidades europeias, com relevo para aquela que já é uma tradição aqui ao lado, em Madrid ou Barcelona, o objetivo passa por encher as ruas lisboetas de “runners” e boa-disposição nas horas que antecedem as doze badaladas. Numa manhã que promete ser em cheio, o tiro de partida no programa será dado às 9h15, na Corrida das Crianças. Já os adultos vão poder escolher entre a célebre corrida de 10 km ou a caminhada de 5 km.



Três desafios pela capital portuguesa





As corridas e a caminhada terão a partida e a respetiva chegada no topo do Parque Eduardo VII, na Alameda Cardeal Cerejeira. Os três primeiros classificados da geral masculina e feminina terão direito a subir ao pódio e receber o troféu correspondente. E mesmo que não seja um dos mais rápidos, todos os atletas que cortem a linha de meta terão direito a medalha e poderão fazer o download do seu diploma de participação no site.

Ainda não ficou convencido? Então dizemos-lhe que… há mais, pois até ao dia 30 de setembro pode aproveitar um preço promocional extraordinário: 13€ para a corrida de 10 km, 7€ para a caminhada de 5 km e 4€ para a Corrida das Crianças, bem como usufruir de descontos para inscrições em equipa e em família. Para além disso, cada inscrito receberá um vale de 12€ para utilizar nas lojas do El Corte Inglés em têxtil de desporto.



Muito mais que uma corrida





A este propósito, refira-se que nem só as provas marcam a São Silvestre El Corte Inglés. O evento terá ao longo da prova, e no seu final, muita animação, estando prometida a presença de nomes conhecidos do desporto português.

Para Manuel Paula, diretor de Marketing do El Corte Inglés, tudo está a ser feito para “proporcionar uma experiência memorável” aos participantes. “Estamos muito satisfeitos por voltarmos a ter a São Silvestre El Corte Inglés. Os nossos clientes valorizam muito a prática desportiva aliada a uma vida saudável, e fazê-lo em ambiente de festa como vai acontecer no último dia do ano”, frisou.

Já Bernardo Ribeiro, diretor do Record, acredita num “evento fantástico” a encerrar 2022. “Mais do que um prazer, é uma honra para o Record aliar-se a um parceiro como o El Corte Inglés na realização de uma São Silvestre que se pretende inesquecível. Lisboa já merecia uma corrida assim e vai ser um privilégio ver as ruas de Lisboa devolvidas às famílias, aos entusiastas e aos profissionais que o desejarem num dos dias mais emblemáticos do ano”, reforçou. Até ao dia do evento, o Record vai trazer-lhe dicas e conselhos, dados por treinadores, nutricionistas ou atletas, para se preparar da melhor forma para este desafio único.