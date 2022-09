Está de volta a corrida solidária do ano

Marque na agenda: dia 2 de outubro, no Parque do Jamor, às 10h. Neste dia e hora, faz-se a partida para as corridas de 5 ou 10 km e ainda para a caminhada de 5 km. Não precisa de ser atleta para participar. À sua espera estará um ambiente bem familiar e descontraído, do qual todos podem desfrutar. Esta é já a 2ª edição da Corrida Multicare Vitality, uma ação da Fidelidade que dá continuidade à promoção de hábitos de vida saudável em todas as idades. As inscrições decorrem até dia 1 de outubro.

Apoiar uma causa maior

O valor de inscrição na Corrida Multicare Vitality (€5) reverte a favor da Associação BIPP – Semear. Esta associação visa a inclusão de todas as pessoas com deficiência na sociedade portuguesa, potenciando a integração no mercado de trabalho e promovendo uma vida mais plena e feliz, com melhoria da qualidade de vida em todas as dimensões.

2ª edição da Corrida Multicare Vitality

Aperte os cordões e junte-se às embaixadoras da Multicare Vitality, que vão acompanhar todo o evento. A corrida no Jamor vai contar com a presença da apresentadora Isabel Silva, da atleta olímpica Patrícia Mamona e do convidado especial António Raminhos.









Inscreva-se até 1 de outubro em corrida.multicarevitality.pt. Os kits de atleta (T-shirt técnica unissexo, dorsal, chip e alfinetes) vão ser entregues na praça da Maratona do Estádio de Honra do Centro Desportivo do Jamor durante o dia 1 de outubro, das 10h às 17h, e no dia da corrida, 2 de outubro, das 8h30 às 9h30.

Os utilizadores do Programa Multicare Vitality, exclusivo para clientes detentores do seguro de saúde Multicare ou seguro de Vida Fidelidade elegível, recebem FidCoins a dobrar ao participar nesta corrida, que podem depois ser trocadas por vouchers em parceiros como Netflix, Spotify, Fnac, Pingo Doce, Decathlon, Celeiro, Farmácias Portuguesas... Imperdível!

Mais saúde com o Programa Multicare Vitality

O programa Vitality é líder em alteração comportamental e conta com mais de 20 milhões de utilizadores por todo o mundo. Por cada caminhada, corrida, treino HIIT e consequente meta de atividade física cumprida ganha FidCoins. Mas não precisa de ser um atleta para ganhar. Há atividades para todos! Tudo ao seu ritmo. O que importa é procurar ter um estilo de vida mais saudável.

Com este programa, o exercício é sempre recompensado. Além de poder trocar €130 em FidCoins por vouchers em parceiros, os utilizadores do Programa Multicare Vitality podem comprar um smartwatch Garmin ou Apple Watch e receber até €300 de cashback em FidCoins, no período de dois anos. Além disso, usufruem de um desconto anual no seguro de saúde Multicare até 15%.