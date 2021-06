Estas aulas foram o segredo para manter a boa forma

Praticar exercício físico ao ar livre só acarreta benefícios. Que o digam a atriz Helena Isabel e a apresentadora Isabel Silva, embaixadoras da Multicare Vitality e duas caras bem conhecidas dos portugueses, que receberam a companhia de convidados de luxo no último dia do Record Lisboa Fit, a iniciativa do Record em parceria com a Multicare Vitality.

Para fechar a iniciativa em grande e boa forma, a aula de street yoga contou com Luís Gonçalves (ex-selecionador nacional de Moçambique), Diamantino (lenda do Benfica e comentador CMTV), Jorge Amaral (ex-guarda-redes campeão europeu pelo FC Porto e comentador CMTV), Jorge Neves (ex-jogador e treinador), Rui Neves (histórico campeão do Estrela da Amadora), José Calado (ex-capitão do Benfica e comentador CMTV), Marco Pina (comentador CMTV), Bruno Dias (treinador) e Tiago Fernandes (ex-técnico do Sporting, acompanhado pela família). Record Lisboa Fit Durante três semanas, 700 pessoas acompanharam a ação in loco, com as aulas de HIIT, zumba, peso corporal e yoga a "fechar" o dia da melhor forma. Houve também muitas pessoas a seguir "religiosamente" as aulas através das redes sociais ou do streaming que foi disponibilizado pela Flash e pelo Record.

Hábitos saudáveis são para manter

Se ainda não descarregou a aplicação da Multicare Vitality, não perca tempo. O objetivo é incentivar quem marcou presença na ação, fisicamente ou através do streaming, a continuar nesta jornada da atividade física. "As pessoas perceberam – tanto os que estavam aqui como os que ficaram em casa – a importância da atividade física. E, no fim, o que queríamos mesmo era isso: ajudar as pessoas a perceberem a importância da atividade física e hábitos saudáveis", explica José Villa de Freitas, marketing manager da Fidelidade.

José Villa de Freitas ao centro, acompanhado por membros da organização do Record Lisboa Fit

"Que venha muito mais, para podermos inovar um pouco. Eu gostaria de experimentar uma segunda ou terceira vez", afirma o comentador da CMTV, José Calado.



"Quem está num campo ou num estúdio está sempre com os ânimos exaltados. Este tipo de exercícios permite-nos ter outra noção da vida, ter outro bem-estar. Mente sã em corpo são é sempre o que se pretende", sublinha Marco Pina, também comentador CMTV.



"Sabe tão bem fazer exercício ao ar livre, ainda para mais depois do rigoroso confinamento por que passámos. Habituei-me, durante esse período a participar em aulas online... mas não é a mesma coisa. A natureza traz outra inspiração", conta a atriz Helena Isabel.



Se não teve oportunidade de acompanhar estas três semanas desportivas, não se preocupe, porque a ação vai ser para repetir: "Vamos pensar em mais iniciativas deste género. Não sei se com estas atividades ou outras. Nós promovemos a atividade física. Seja através do fitness, yoga, HIIT ou cardio, mas também através do padel, corrida", acrescenta o responsável. Talvez a próxima edição seja no Porto...