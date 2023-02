“Este cheque vai para o apoio social direto”

Manuel Gonçalves, vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), recebeu do CEO do El Corte Inglés em Portugal, Enrique Hidalgo Miralles, e do diretor-adjunto do jornal Record, Sérgio Krithinas, um cheque no valor de 3090 euros, donativo que estava previsto na edição 2022 da corrida São Silvestre. O evento desportivo aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022, em Lisboa, e foi organizado pelo El Corte Inglés, em parceria com Câmara de Lisboa e jornal Record.

Numa altura de carência económica para muitas famílias portuguesas, o donativo de valor simbólico à Cruz Vermelha vai ser gasto com quem mais precisa, garantiu o vice-presidente da instituição. "Para nós é muito importante este tipo de apoio que recebemos do El Corte Inglés e do grupo Cofina, que são nossos parceiros há muito tempo, porque nos permite desempenhar uma das atividades mais importantes que temos neste momento que é o apoio social direto", afirmou Manuel Gonçalves à margem da cerimónia de entrega do donativo, que decorreu no El Corte Inglés, em Lisboa.

"O que verificamos atualmente na sociedade portuguesa é que há milhares de famílias afetadas que nem conseguem pagar o cabaz básico de alimentos e despesas básicas como a luz. E, por isso, qualquer contributo que possamos receber é muito bem-vindo", destacou. Nas 150 delegações da CVP em todo o país tem-se assistido a uma crescente procura de apoio, mesmo por parte das pessoas que têm emprego e antes não recorriam a esta assistência. "Esperamos poder continuar a desenvolver estas ações de parceria porque garanto-vos que as pessoas que vão beneficiar disto vão continuar a aumentar nos próximos tempos, não só os migrantes que temos recebido da guerra da Ucrânia mas, infelizmente, muitos portugueses também", concluiu o vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.

Enrique Hidalgo Miralles, Diretor-geral do El Corte Inglés, Manuel Gonçalves, vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, e Sérgio Krithinas, diretor adjunto do Record.

Enrique Hidalgo Miralles, Diretor-geral do El Corte Inglés em Portugal, enalteceu o "compromisso social" do grupo, do qual faz ponto de honra. "Já há algum tempo que as empresas estão a dar mais importância a tudo o que tem a ver com a responsabilidade social coletiva. Para nós é um orgulho, uma honra, dizer que há muito tempo, desde a nossa fundação, há mais de 50 anos, procuramos devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos dá. É quase uma obrigação contribuir para o apoio coletivo aos mais desfavorecidos, para as pessoas que mais precisam de ajuda. E se esse apoio for dado pela mão da Cruz Vermelha, que nos merece a maior confiança, ainda melhor".

Sérgio Krithinas, diretor adjunto do Record, também colocou o enfoque na responsabilidade social. "Não somos só um jornal desportivo, temos uma obrigação perante a sociedade, e de alguma forma isto também nos ajuda com o compromisso social. Temos muitos leitores e um papel social muito grande. Sabemos que é uma gota de água para a Cruz Vermelha mas acaba por ser um sinal que queremos dar".

A corrida São Silvestre superou todas as expectativas, frisou. "Eu já estava muito satisfeito com o envolvimento do Record nesta corrida porque conseguimos que no dia 31 de dezembro em Lisboa houvesse muita prática desportiva, muitas famílias unidas, foi ótimo, espetacular, e tive o prazer de correr também. Este cheque oferta, em parceria com o El Corte Inglés para a Cruz Vermelha Portuguesa, é a confirmação e o reforço da sensação de ter feito bem e prazer pelo bem que fizemos".