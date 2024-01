Este vai ser o ano! Apresentamos-lhe a forma mais fácil de ganhar dinheiro, melhorar a alimentação e o treino

Comece hoje a ganhar dinheiro

Ano Novo, vida nova! Já conhecemos a velha máxima. No entanto, para muitos de nós, sobretudo quando se trata de "mudar de vida" a vontade e a coragem acabam por desvanecer rapidamente. A Fixando, plataforma online de contratação de serviços, não vai deixá-lo perder o ânimo e vai garantir que 2024 seja finalmente o seu ano.

Esta plataforma 100% digital, disponível em todo o país, permite que os seus utilizadores – prestadores de serviços, pequenas empresas e freelancers –, anunciem os seus talentos, onde quer que vivam. E não, não tem de ser profissional. Com a Fixando, pode transformar o seu hobbie, que pode ir desde pequenos biscates a atividades desportivas, num negócio lucrativo, oferecendo, por exemplo, aulas de natação, de futebol, explicações, serviços de mudanças, de montagem de móveis ou pinturas.







Estávamos à sua procura!

Atualmente, a Fixando conta com mais de 60 mil especialistas em mais de 1.200 categorias, incluindo serviços de nutrição, personal trainer, psicologia e coaching. Além de serviços domésticos e empresariais, assistência técnica, remodelações, aulas, fotógrafos, animais, entre muitos outros.



Com a inflação cada vez mais alta, a diminuição do poder de compra e os preços que não param de subir, a Fixando é a melhor solução para quem procura oportunidades de negócio ou para quem mantém duas ou mais ocupações para ter um rendimento extra.



Através de uma nova funcionalidade, totalmente inovadora, os utilizadores podem entrar directamente em contacto com os anunciantes de serviços e fazer as suas marcações online na plataforma, sem intermediários ou chatices e sobretudo com rapidez. Nunca foi tão fácil fazer negócio e ganhar dinheiro.











Como funciona a Fixando para especialistas?

Sempre que um cliente faça um pedido de orçamento, a Fixando partilha consigo tudo o que precisa de saber para agarrar uma nova oportunidade de negócio. Eis o passo a passo para começar a ganhar dinheiro:



. Receba todas as oportunidades de negócio



A plataforma envia-lhe todos os pedidos que combinam com os seus talentos e com a sua localização.



. Faça a sua melhor proposta e surpreenda



Prepare uma boa proposta para chamar a atenção do cliente. Por exemplo, deixe uma mensagem personalizada, com o seu toque pessoal, a acompanhar o orçamento - uma estimativa do valor total ou um valor à hora.



. Negócio com final feliz



A Fixando dá dicas de como fechar um negócio com sucesso. Ah e não se esqueça de pedir uma avaliação ao seu trabalho. É uma maneira de conquistar mais e mais clientes.





Quais são as vantagens da Fixando para prestadores de serviços, pequenas empresas e freelancers?





Atenção: há novos projetos todos os dias



Na Fixando aparecem oportunidades de trabalho a qualquer momento. São centenas de novos clientes à procura de especialistas. Se estiver registado pode ver, sem custos, todos os pedidos ligados à sua ou às suas especialidades. No final, a decisão de apresentar proposta é sempre sua.





Só paga pelas propostas que envia, com zero comissões



Quando há um novo serviço na calha, só vai pagar se estiver interessado em enviar uma proposta. As candidaturas funcionam através de um sistema de créditos. Pode comprar um pacote de créditos e gastá-lo quando quiser. Cada proposta vale um X de créditos que devem ser revistos por si antes de enviar a proposta. Contactar um cliente custa em média €2-4.





Os seus créditos não passam de validade



Se precisar de fazer uma pausa no trabalho, tirar férias, pode ficar descansado. Os créditos não têm validade e são apenas gastos quando envia uma proposta ou orçamento.





Uma ótima taxa de sucesso e de conversão de clientes



Os clientes que passam na Fixando já vêm com a expectativa de encontrar um especialista. Por isso, a probabilidade de fechar negócio aqui é maior (20%) comparando com outros meios tradicionais.





Clientes satisfeitos chamam novos clientes



Depois do trabalho estar feito e bem feito, o cliente pode avaliar a sua prestação na plataforma. As avaliações positivas vão melhorar a sua reputação e transmitir mais confiança a futuros clientes. Nunca se esqueça de pedir a avaliação do seu cliente e mais oportunidades virão.





Criação do Perfil: ou um cartão de visita gratuito



O seu perfil fica público a partir do momento em que se regista na plataforma. Pode e deve fazer do seu perfil uma montra do seu trabalho. Dependendo do pacote de créditos que escolher, pode personalizar o seu perfil com álbuns de fotos, vídeos e certificados.







Como funciona a Fixando para os clientes?

Com a Fixando é fácil melhorar a qualidade de vida e dar resposta às suas necessidades, sejam elas quais forem. O que tem de fazer? Siga estes três passos:



. Escolha o serviço desejado



Entre na plataforma Fixando ou faça download da Fixando Android ou Fixando iOS, explore os especialistas disponíveis online, compare perfis e preços, e escolha o que melhor atende às suas necessidades.



. Realize o pagamento e agende a sessão



Após o pagamento confirmado, tem acesso aos contactos do especialista para agendar a sua sessão.



. Avalie o especialista e marque a próxima sessão



Depois do serviço, pode deixar a sua avaliação, e, se desejar, agendar sessões futuras.









Vantagens para todos

Se é especialista e tem serviços para oferecer ou se, por outro lado, pretende ter acesso a oportunidades únicas, a Fixando é a resposta para oportunidades de negócio imperdíveis.



Anuncie ou marque serviços de nutrição, psicologia, coaching ou personal training, bem como todos os outros. Não podia ser mais fácil, rápido e eficaz. O seu bem-estar está a um clique de distância na Fixando. Já sabe Ano Novo, vida nova.