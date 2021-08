Fãs de apostas desportivas: já sabem como apostar sem risco?

Quer viver a nova época de futebol com mais emoção em cada jogo? É fã de apostas desportivas? Se as respostas foram duplamente afirmativas, então este artigo é para si. Descubra como pode ganhar mais vantagens em cada aposta que faça com a Solverde.pt.

Comece por fazer o registo, caso ainda não o tenha, e aproveite para apostar sem risco. Tem sete dias após o registo para fazer a primeira aposta e, caso não seja bem-sucedido, recebe uma aposta grátis no mesmo valor, até €20. Tudo para que tenha uma oportunidade extra de entrar nas apostas com o pé direito.

As surpresas não ficam por aqui. O início da época 2021/22 trouxe novidades entusiasmantes à Solverde.pt. Com uma das maiores ofertas em apostas desportivas, tem ainda acesso a mais de uma centena de mercados em vários jogos, ofertas de odds reforçadas e até apostas exclusivas.

Ora, dá cá mais cinco!

Os apostadores de apostas múltiplas certamente vão gostar da nova campanha "Dá Cá Mais 5". Todas as semanas, a Solverde.pt oferece uma aposta grátis de €5 aos jogadores que fizerem cinco apostas múltiplas, com cinco ou mais seleções e um mínimo de €5 por cada aposta nos eventos de futebol. A emoção é sempre garantida com as apostas múltiplas e agora só tem mais um motivo para as fazer na Solverde.pt.

Descontração máxima: ninguém marca? Sem stress!

Há sempre quem gosta de recorrer à bola de cristal para jogar a sorte nos resultados exatos. É uma "ciência" dúbia, arriscada, mas agora há uma razão para o fazer "com tranquilidade". "Sem Golos? Sem Stress!" é a campanha que comprova "cientificamente" que não precisa de se preocupar com os nulos no marcador. Se apostar no mercado de resultado exato – exceto 0-0, claro – e os jogos terminarem com marcador a zeros, recebe uma aposta grátis, até €10. Esta oferta é válida para os jogos da Primeira Liga.

Apostas para todos os gostos

As campanhas de sucesso com odds reforçadas e mercados exclusivos são dois segmentos atrativos para qualquer jogador. A Solverde.pt sabe bem disso e não as deixou de fora, claro. Há ofertas para todos:

PowerOdds

As odds reforçadas em mercados específicos estão de volta para esta época e podem ser encontradas de forma regular algumas horas antes do jogo ou jogos escolhidos do dia.

Supergolos

É outra campanha que continua a marcar presença na Solverde.pt. São odds reforçadas nos mercados de total de golos. Geralmente, estão disponíveis desde o início do dia, em jogos de todas as ligas europeias e competições internacionais.

Exclusivos Solverde

Esta é para os que gostam de apostar fora da caixa. De volta aos holofotes estão os mercados exclusivos, com combinações únicas, e só disponíveis na Solverde.pt. Todos os dias são escolhidos jogos nos quais pode desfrutar destas apostas especiais, que combinam mais do que mercado do mesmo jogo.

Vibrar em direto

Nada se equipara à emoção de vibrar com um jogo em direto. Na Solverde.pt pode acompanhar todos os jogos ao vivo e fazer apostas no decorrer destes. Além de dezenas de mercados para apostar, tem ainda acesso, sempre disponível, às estatísticas e aos momentos do jogo mais importantes. Tudo para que possa tomar uma decisão ponderada no momento de apostar.

É necessário ser maior de 18 anos de idade para realizar apostas desportivas. Aconselha-se a jogar por diversão, com moderação. Todas as ofertas mencionadas vigentes na Solverde.pt têm termos e condições que podem ser consultados no próprio site, para mais detalhe ou esclarecimento de qualquer dúvida.