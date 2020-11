Há dois jogos obrigatórios para todos os gamers que estão em desconto na super Black Friday da PlayStation

A história é complexa e passa-se num mundo deslumbrante, mas muito perigoso. Na busca incansável pela vingança, Ellie vê a violência que é deixada pelo seu rasto desafiar as noções do certo e do errado, do bem e do mal, do herói e do vilão. Tens a oportunidade de te juntares a Ellie nesta viagem pelas montanhas e florestas tranquilas de Jackson até às ruínas exuberantes e cobertas de vegetação da Grande Seattle. Vais encontrar novos grupos de sobreviventes, ambientes desconhecidos e traiçoeiros, bem como evoluções aterradoras dos infetados.

Criados pela mais recente versão do motor da Naughty Dog, o mundo e as personagens mortíferas são mais realistas e meticulosamente detalhadas do que nunca!

Sente a emoção dos riscos de vida e de morte da viagem de Ellie por este mundo hostil. Vive a luta desesperada pela sobrevivência através das funcionalidades melhoradas do jogo, o combate corpo a corpo de alta intensidade, os movimentos fluidos e furtividade dinâmica. À tua disposição tens uma grande variedade de armas, itens para criação, habilidades e atualizações que te permitem personalizar as capacidades de Ellie de acordo com o teu estilo de jogo.