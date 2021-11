Intimissimi Uomo: aqui está a coleção com mais estilo e conforto deste inverno

Nas estações frias, o tempo em casa prima por roupa quente e confortável. Com os planos sociais a passarem para dentro de portas, o estilo e o conforto são essenciais, mesmo em homewear.

A Intimissimi Uomo, marca italiana de roupa interior, malhas, pijamas e roupa de praia especializada no mundo masculino, é a escolha ideal para renovar o guarda-roupa. As lojas são inteiramente para homens, com uma seleção de produtos exclusivos, alinhados com as últimas tendências e com especial atenção aos detalhes que fazem a diferença.

A marca comunica um estilo de vida que acompanha o homem no seu quotidiano com ESTILO, QUALIDADE e CONFORTO.

HOMEWEAR: Novidades quentes para usar dentro e fora de casa

A linha de homewear desta estação traz pijamas, calças e roupões numa malha cómoda e quente. A gama de pijamas foi alargada, com vários modelos de botões clássicos, de corte simples e masculino, em tela. A versatilidade e o conforto conjugam-se todas as noites, em todos os pijamas. Na gama de easywear, as peças são pensadas para serem utilizadas dentro e fora de casa: camisas com efeito denim, calças e underwear, calças em felpa, sweatshirts com capuz, camisas em tartan, camisolas em algodão quente… Pode encontrar uma coleção inteira de peças para exterior e interior.

O must-have desta estação é simultaneamente um clássico intemporal de inverno: o tartan. Na nova coleção da Intimissimi Uomo, pode encontrá-lo nas mais variadas peças – underwear, meias, easywear e pijamas – dando uma perspetiva moderna ao padrão, através de cores quentes e modernas, como o verde, o vermelho e o azul.

A marca aposta ainda noutro incontornável: o padrão jacquard, com temas nórdicos, que remete para a época natalícia que já todos anseiam. O padrão estará presente em peças de underwear, calças, pijamas e roupões, assim como em meias quentes e chinelos de quarto.

Para si ou para oferecer, o pijama de cetim-seda é uma opção que nunca falha, com uma micro-impressão em lírio, que o torna um presente requintado e distintivo.

A Intimissimi Uomo demarca-se assim no mercado de homewear e underwear pela forte aposta nos padrões. Do mais clássico ao mais divertido, são os companheiros ideais para outono e inverno! Já existem 18 pontos de venda Intimissimi Uomo em Portugal, nos quais encontra uma vasta gama dedicada exclusivamente ao universo masculino, com focus no underwear, a um preço competitivo.

A Intimissimi Uomo quer tornar-se a marca de underwear for every man, ideal para todos os homens.