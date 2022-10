Invictus Relocation muda a vida dos atletas

"Tenho orgulho em dizer que somos a empresa que mais atletas profissionais muda localmente e internacionalmente! De tal forma, que todas as semanas temos o prazer de servir um novo atleta que chega ou que parte rumo ao seu novo clube." As palavras são de Fábio Medeiros, founder & CEO da Invictus Relocation, empresa especializada no ramo de mudanças, especialista a trabalhar com futebolistas, desportistas de várias modalidades e clubes.

O responsável da Invictus Relocation explica que a empresa tem muita procura devido ao serviço de excelência que presta e à amabilidade dos atletas, que os vão referindo a outros atletas. "Já tivemos o prazer de ter sido a empresa responsável pelo serviço de mudanças de nomes como Pablo Aimar, Lucho González, Éver Banega, John Terry, o ex-andebolista, Vicente Álamo, entre muitos outros. Não só atletas, mas também funcionários dos clubes, como médicos, fisioterapeutas e não só", afirma.

Mas o que distingue a Invictus Relocation para ter tanto sucesso junto do mundo do futebol em particular e do desporto em geral? Fábio Medeiros, que é um apaixonado pelo futebol e foi jogador, até que, aos 18 anos, um problema cardíaco o impediu de prosseguir a carreira, explica que são "as pessoas que fazem parte da equipa e o atendimento de excelência inequívoca oferecido aos clientes".

"Não somos a típica empresa de mudanças que se vê na rua no dia a dia, que estaciona, carrega as coisas dos clientes e segue rumo ao seu local de entrega. Somos especialistas em mudar ‘as vidas’ dos nossos clientes", assegura o founder & CEO, prosseguindo. "O nosso objetivo é deslumbrar os clientes, resolver as suas dificuldades, chegar onde os outros não chegam. Mudar os bens pessoais mais preciosos, as viaturas de alta cilindrada, os animais de estimação, os sentimentos e toda a ligação emocional que traz uma mudança internacional, que nunca é fácil, mas que com o parceiro certo se torna mais simples e eficaz. Concentramos um mundo de serviços à distância de um contacto, fazendo o tratamento integral e dedicado do processo. Recentemente, servimos um atleta que optou por essa solução e ficou extremamente satisfeito connosco."

É por esse motivo – conta Fábio Medeiros – que a Invictus Relocation é procurada por clubes, jogadores, representantes e empresários para fazer as mudanças dos seus atletas e funcionários. O responsável máximo da empresa explica ainda que "o serviço começa sempre com uma visita comercial". "Nessa visita falamos com os atletas, verificamos as suas necessidades, o volume que têm para transportar, as expectativas e, por fim, é realizado o orçamento com base em todos os pequenos detalhes."

Armazéns seguros e de qualidade

Outro pormenor que diferencia a empresa é a sua infraestrutura de armazenagem, com várias soluções à medida de cada um. "Dispomos de infraestruturas de alta qualidade e segurança que nos permitem armazenar bens pessoais e viaturas de forma temporária ou por tempo indeterminado em boxes individuais, etiquetadas com o selo de segurança, ao qual os clientes podem ter acesso sempre que necessário."

Fábio Medeiros explica que este é um serviço muito usado quando os atletas precisam de entregar a sua casa, mas não têm outra habitação definida. Ou quando chegam de outro país e não têm habitação ainda em Portugal. "Na Invictus, guardamos os artigos até que seja possível entregar no seu destino final de forma cómoda, segura e com câmara de videovigilância 24 horas."

Animais de estimação deslocados em segurança

A empresa desloca de forma segura os animais de estimação dos atletas, utilizando quase sempre as companhias aéreas pet friendly. O transporte é feito em caixas próprias para cada animal (seja cão, gato, ave ou réptil), os voos são selecionados e planeados e sempre em cabine pressurizada com temperatura controlada, assegurando o bem-estar das "mascotes".

Certificado de qualidade

A Invictus Relocation dispõe do certificado de qualidade ISO 9001 e tem no seu staff colaboradores fluentes em inglês, francês, espanhol e italiano. Deste modo a empresa está sempre mais próxima de cada cliente/atleta. Mudanças para qualquer parte do mundo

As mudanças são feitas para qualquer país e podem ser efetuadas por via aérea, marítima ou terrestre. Os clientes podem fazer o rastreio (tracking) dos seus bens para saber a rota que estão a percorrer.