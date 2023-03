Não consegue pregar o olho? O segredo para dormir melhor pode estar na sua cama

Dormir bem e horas suficientes é fundamental para a saúde física e mental. O sono é vital para o ótimo funcionamento do organismo, influenciando diretamente o nosso dia a dia, na medida em que afeta o bem-estar como um todo, níveis de energia, humor, autoestima e, em particular, a nossa felicidade.

Mais ainda, dormir horas suficientes estimula a capacidade cognitiva, a memória e a concentração, além de reforçar o sistema imunitário.

Porém, ao longo da vida, a média de horas de repouso recomendadas muda e à medida que se envelhece tanto a quantidade quanto a qualidade do sono diminuem. Os recém-nascidos dormem em média entre 14 e 18 horas; uma criança, entre 10 e 13; já um adulto, entre 7 e 9; e um idoso, entre 6 e 8 horas.

Benefícios de uma boa noite de sono

• Reduz o stress; • Ajuda a controlar o apetite; • Melhora a memória, raciocínio e capacidade de concentração; • Melhora o humor; • Rejuvenesce a pele; • Aumenta os níveis de energia; • Estimula uma maior autoestima; • Promove o ótimo funcionamento do organismo como um todo; • Reforça o sistema imunitário.

Adicionalmente, para pessoas com um estilo de vida bastante ativo, como é o caso de quem pratica desporto regularmente ou dos atletas profissionais, manter uma boa performance e alcançar os melhores resultados possíveis depende e muito de estarem bem repousadas.

Dormir auxilia no desenvolvimento e fortalecimento dos músculos, pois a hormona do crescimento é estimulada enquanto o corpo descansa, assim como na recuperação celular. O humor do atleta também é fortemente afetado. Nesse caso, o bom humor melhora o desempenho e a concentração.

Todavia, estima-se que globalmente 40% da população sofre de insónias ou de outros distúrbios do sono, seja devido ao stress e preocupações do dia a dia, ao uso de aparelhos como o telemóvel antes de ir para a cama ou, em muitos casos, por culpa da qualidade do colchão.

O descanso é o "treino invisível"

De acordo com os especialistas, repousar num colchão que se ajuste às nossas características físicas é crucial para ter um sono profundo e reparador. Ora, o colchão Sojamax foi especificamente criado com o intuito de dar resposta às necessidades dos desportistas, sejam eles profissionais, habituais ou ocasionais.

Fatores que influenciam a qualidade do sono:

• O colchão é o fator principal, visto que atua fisicamente no nosso corpo; • Elementos externos como a temperatura do quarto, o nível de luminosidade ou ruído; • As horas e os horários disponíveis para dormir.

Para os experts da Maxcolchon, o principal fabricante espanhol de produtos de descanso responsável pelo Sojamax, um dos pilares do desempenho desportivo é a qualidade do sono. Sublinhando, aliás, que se por um lado um colchão de qualidade é o grande cúmplice do descanso; por outro lado, o descanso é o "treino invisível".

Nessa senda, o ponto de partida e a base da marca é, por excelência, garantir que os seus clientes se sintam devidamente repousados e tranquilos – mente sã em corpo são. Por outras palavras, esforço, perseverança e uma boa dieta são elementos importantes, no entanto, não são suficientes para o desportista que pretende alcançar resultados positivos a longo prazo.

É durante a noite que os músculos recuperam do esforço realizado durante o dia. Ou seja, se não descansar o suficiente depois de uma sessão de treino intenso, o corpo não irá recuperar, o que resultará num estado de debilidade permanente, caracterizado pelo deterioramento das fibras musculares.

Seis dicas-chave para dormir melhor:

1. Escolha um colchão de qualidade. O colchão Sojamax, da Maxcolchon, foi pensado para o desportista ocasional ou habitual. Recupere os seus músculos do esforço diário enquanto dorme, e previna lesões e contraturas. 2. Termine o treino no máximo duas horas antes de ir para a cama. Dessa forma, a prática desportiva não vai atrapalhar o seu sono. 3. No final do dia, ilumine o ambiente com luzes de baixa intensidade. Esse tipo de luz reproduz o fenómeno natural do pôr do sol, incentivando o cérebro a adormecer mais rapidamente. 4. Apague as luzes quando for dormir. Um quarto escuro ajuda na libertação da melatonina no corpo e estimula os processos metabólicos necessários para adormecer. 5. Antes de ir para a cama, siga uma rotina específica. Por exemplo, tome banho, lave os dentes e leia um livro. Assim, irá condicionar o corpo, que vai "aprender" a desligar após concluir essas atividades. 6. Conforto térmico e um quarto fresco são essenciais para um sono tranquilo. Como tal, deve manter a temperatura do quarto entre 16 °C e 18 °C.

Alcance a sua melhor forma enquanto dorme

Os especialistas do sono na Maxcolchon sabem que, para uma pessoa ativa, a adaptabilidade do colchão terá de ser sempre superior. Para esse efeito recomendam a escolha de um colchão viscoelástico capaz de proporcionar um efeito totalmente descontraturante.

Ora, o Sojamax distingue-se por oferecer uma elevada adaptabilidade ao corpo graças à sua viscoelástica de 90 kg e por proporcionar uma densidade superior para um poder descontraturante exímio. Consequentemente, este colchão trabalha noite após noite na prevenção de lesões e contraturas, restaurando o desgaste diário da musculatura e fazendo com que acorde verdadeiramente revigorado.

Mas, há mais. O seu núcleo perfilado único proporciona um excelente acolhimento e envolvimento do corpo, acompanhando os seus movimentos enquanto dorme e promovendo o máximo conforto.

E como se não bastasse, os seus sete pontos de descanso permitem um repouso absoluto livre de pressões, ajudando a libertar o stress acumulado no corpo.

Seja a dormir de lado, de costas ou de barriga para cima… a Maxcolchon, convida-o a recarregar o corpo, a aumentar o foco e sobretudo o rendimento – noite após noite. Bons sonhos!