Novo Peugeot 9x8 acelera em Portimão

O arranque da jornada algarvia do FIA World Endurance Championship (WEC) 2023 começa amanhã, tendo como novidade a presença competitiva num circuito português do Peugeot 9X8, aposta de última geração da fabricante de carros francesa para corridas de resistência. Vão ser três dias de emoção no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), que culminarão, no domingo, com a corrida que inclui a categoria rainha do Mundial de Resistência (LMH), bem como a LMP2, na qual estará em destaque o português e atual campeão em título António Félix da Costa, e a LMGTE-Am.

Foi no AIA que se deu a apresentação do novo hipercarro de corrida híbrido da Peugeot, em maio de 2022, e será novamente no traçado algarvio que esta máquina de Endurance poderá ser vista, agora em competição, naquelas que serão as primeiras 6 Horas de Portimão – isto numa temporada especialmente importante para as corridas de Resistência, uma vez que se celebra o centenário das 24 Horas de Le Mans (10 e 11 de junho), a mais famosa prova de longa duração do mundo.

É a segunda vez que a pista portimonense recebe o WEC, mas a primeira com a presença do público aficionado, uma vez que as 8 Horas de Portimão de 2021 tiveram bancadas vazias face às restrições de saúde pública associadas à pandemia de covid-19.

Performance e responsabilidade?

O novo “leão” de competição que irá evoluir na “montanha-russa” algarvia, e que terá as suas duas viaturas pilotadas por Paul Di Resta (#93) e Loïc Duval (#94), é um braço da eletrificação da gama de modelos que diferencia estrategicamente a Peugeot. Trata-se de um carro de competição elétrico híbrido de tração às quatro rodas, alimentado por um grupo motopropulsor híbrido inteiramente desenvolvido pelas equipas Peugeot Sport.

Construído de modo que tudo contribua para a sua hipereficiência, este modelo enquadra-se na estratégia de Neo-Performance da fabricante de carros francesa, que combina a virtuosidade do desempenho com a responsabilidade, tanto para os veículos de produção como para os competitivos.

No que toca ao motor, a potência às rodas traseiras é fornecida por um V6 de 2,6 litros, com turbocompressor duplo de 520 kW. Já as rodas dianteiras são acionadas por dois motores elétricos de 200 kW.

Após 11 anos de ausência, o regresso da Peugeot ao WEC aconteceu em julho de 2022, nas 6 Horas de Monza, e as soluções técnicas desta máquina de Endurance, dotada de uma vincada identidade visual, já voltaram a enfrentar este ano o desafio da competição no arranque do Mundial de Resistência 2023, em Sebring (EUA), no dia 17 de março. A expectativa dos responsáveis da Team Peugeot TotalEnergies é que, fruto dos dados recolhidos nessa jornada e do trabalho entretanto desenvolvido, o 9X8 da Peugeot possa continuar a evoluir em termos de performance e fiabilidade já este fim de semana.

Le Mans no horizonte?

Criado de acordo com os novos regulamentos da FIA para o WEC, o 9X8 visa prosseguir o legado vitorioso dos modelos 905 e 908, máquinas icónicas da Peugeot que deixaram um legado de sucesso no Mundial de Resistência, com três vitórias em Le Mans: em 1992, com o modelo 905, e em 1993 e 2009 com o modelo 908. Depois da passagem pelo Algarve, o WEC seguirá para a ronda de SPA Francorchamps, na Bélgica, entre os dias 27 e 29 de abril, para depois rumar ao circuito francês de La Sarthe, na edição 100 das 24 Horas de Le Mans (10 e 11 de junho).