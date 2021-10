Novos Buds da Samsung têm o melhor som e são os mais leves de sempre

Nos últimos anos, o potencial dos auriculares sem fios começou finalmente a ser descoberto pelo público. Com uma boa portabilidade e uma boa autonomia a aliarem-se a uma qualidade de som igual ou, até, já superior à dos congéneres com fios, os auriculares sem fios conquistaram espaço próprio para ser tornarem no mais novo gadget a fazer parte das nossas vidas.

O melhor som, livre

Criar e desenhar auriculares sem fios de raiz era o tipo de desafio perfeito para empresas de gadgets portáteis como a Samsung. Nem era preciso reinventar a roda: a gama de auscultadores AKG já era conhecida por criar aparelhos de qualidade de som sem rival – com os auscultadores K371 e k361 a vencerem, aliás, a edição deste ano dos TEC Awards na categoria de tecnologia sonora. O que se revelava essencial era não apenas inovar, mas redefinir as potencialidades oferecidas pelos auriculares sem fios, mantendo a qualidade de som já alcançada. O resultado são os novos Galaxy Buds2.

Auriculares feitos para um uso diário e multifacetado

A busca por soluções inovadoras gera produtos inovadores. Ao criar auriculares sem fios com um foco na qualidade do som e facilidade de uso – com “facilidade de uso” a significar, hoje, não só uma interface simples de usar como, também, a possibilidade de um uso integrado e orgânico entre vários aparelhos em simultâneo –, a Samsung desenvolveu os Galaxy Buds2 como um produto multifacetado. O resultado final tem o condão de agradar tanto aos audiófilos e melómanos, que preferem uma experiência mais direta de uso – em casa, ou na rua – como aos que lhe preferem dar um uso mais profissional, para chamadas ou videoconferências, integrando-os com outros gadgets, até aos praticantes de desporto que não passam sem a sua música ou os seus podcasts durante os exercícios.

Mais do que ouvir, sentir

A Samsung dotou os Galaxy Buds2 de uma série de inovações que, à primeira vista, não se imaginariam nuns auriculares sem fios. Os Galaxy Buds2 vêm com tecnologia de aprendizagem automática através de machine learning, para que saibam reconhecer, durante uma chamada, a diferença entre os sons de fundo e o discurso dos interlocutores, tornando assim todas as chamadas de mãos-livres claras e nítidas. É, também, possível definir e otimizar o tipo de som que pretendemos extrair dos Galaxy Buds2 através de opções de equalização de som no nosso computador, tablet ou telemóvel, de forma simples e intuitiva. E, na busca de uma maior ergonomia de design, os Galaxy Buds2 foram desenhados para terem uma baixa protuberância, reduzindo o ruído do vento e, assim, melhorar ainda mais a experiência sonora.

Ouvir para vivê-lo

Os Galaxy Buds2 são o reflexo da filosofia de criação da Samsung: são práticos, adaptados na perfeição ao uso diário, e intuitivos. Desenvolvidos para proporcionarem agudos nítidos, graves potentes e um uso polivalente, aquilo que, sobretudo, os define é o que todos os auriculares gostavam de ter: uma grande qualidade de som.