O segredo para acordar verdadeiramente descansado

O cenário é mais comum do que o suposto: acordar com dores de costas ou musculares, uma tensão nos ombros e um cansaço generalizado. Deitamo-nos a pedir um sono reparador e, pela manhã, parece que houve uma guerra em sonhos cujas mazelas ficaram no corpo.

Se, para o comum dos mortais, este é um problema que afeta o dia a dia, para os desportistas o problema agrava-se, uma vez que o descanso dos músculos condiciona a resposta à atividade física e todo o desempenho.

O colchão certo faz toda a diferença

Os influenciadores para um sono mais ou menos agitado são múltiplos, e vão desde a temperatura do quarto ao que comeu durante o dia. A luz, os dispositivos tecnológicos, a almofada e a posição que escolhe para dormir também determinam se acordará totalmente descansado ou ainda mais cansado do que na altura em que adormeceu.

Todos estes fatores se tornam, contudo, irrelevantes quando o colchão que escolheu não é adequado. É preciso fazer uma escolha bem pensada e não escolher apenas um colchão barato. Os materiais e a permeabilidade vão condicionar cada noite. É um dos investimentos que se faz "para a vida", como um carro. E, por isso, um test drive é também aqui obrigatório.

A Maxcolchon, líder no segmento em Portugal há já 15 anos, oferece aos seus clientes a ambiciosa necessidade de experimentar o colchão durante 100 noites. Se perceber que não combinam, pode trocar o colchão sem qualquer custo.

Isto prova a preocupação da marca em dar aos seus utilizadores a melhor e mais longa experiência possível, mas também a confiança em produtos de qualidade. O colchão ONE destaca-se como uma das mais consensuais escolhas para quem procura mudar a forma como passa a noite.

Este é um colchão familiar, que se adapta às mais diversas idades - de crianças a idosos - e morfologias. Com uma estrutura superior em Airmax e viscoelástica e um núcleo em Oxicel, a estabilidade e a transpirabilidade permitem uma perfeita harmonia tanto a nível muscular como ósseo, e eliminam os acordares noturnos por diferenças de temperatura.

De firmeza intermédia, o colchão ONE garante um alinhamento correto da coluna, corrigindo um dos principais problemas durante a noite e que se manifesta durante o dia a dia. Com a combinação de uma grande variedade de almofadas Mlily, é possível escolher os elementos para uma noite à medida, com escolhas para as mais variadas necessidades.

Design, tecnologia e preocupação ambiental

Ainda que o principal foco da Maxcolchon seja o conforto na hora de dormir, a marca não esquece o público cada vez mais exigente em corresponder a várias necessidades com um único produto.

É por este motivo que a marca aposta nas mais inovadoras tecnologias para a produção dos seus colchões e derivados, ao mesmo tempo que se foca no quarto como um espaço que deve estar em harmonia. Na Maxcolchon encontrará, por isso, tudo aquilo que precisa para um quarto de sono: sommiers, cabeceiras, almofadas e roupa de cama. Tudo sem sair de casa, através do site, e com a garantia de satisfação e qualidade.

Outro dos fatores distintivos da Maxcolchon é a produção completamente personalizada: não existe stock de produção e cada cliente escolhe o colchão com as exatas especificidades, sem ter de se adaptar a um leque limitado. É o colchão que se adapta ao consumidor, e não o contrário. Este aspeto torna-se especialmente relevante num contexto em que as alterações climáticas estão na ordem do dia e onde uma produção apenas a pedido reduz emissões e desperdício de recursos.