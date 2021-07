On the road: explore Portugal com total segurança!

Pelos caminhos de Portugal fazem-se as férias de 2021, com as mãos no volante e a aventura no horizonte. Previna-se dos azares para umas férias sem sobressaltos

Mais um verão e, feliz ou infelizmente, mais um ano em que as férias ficam condicionadas pela pandemia. Entre avanços na vacinação, novas variantes do vírus e um país a várias velocidades, marcar férias é como um jogo de lotaria. Isto não significa que seja preciso abdicar de uns bons dias de descanso, com família, amigos, ou mesmo numa viagem de autoconhecimento a sós.

O destino, as circunstâncias, escolhem por nós: Portugal! Com menos turistas e com tempo ameno, é a oportunidade ideal para conhecer cidades que nunca visitou e deixar-se surpreender pela riqueza e pela diversidade, sem aglomerados e com toda a segurança. Para aproveitar ao máximo as férias e evitar espaços com muita aglomeração, troque o avião pelo carro e faça-se à estrada.

Antes da viagem

Quer seja um condutor diário ou pontual, há alguns aspetos a ter em conta na preparação de uma viagem de automóvel. O conforto tem de estar assegurado para todos os passageiros, uma vez que poderão passar longas horas entre a origem e o destino, e o espaço no carro é essencial para que possam levar tudo o que necessitam. Lista de essenciais para as férias - Marcação em alojamento com garantias de desinfeção e higienização - Máscaras e gel desinfetante para todos - Reservas para jantares/almoços fora - Check-up pré-viagem: óleo, pneus, travões, ... - Carro atestado - Seguro Auto em dia!

Antes de se aventurar pelos caminhos de Portugal, é essencial perceber se o desempenho do carro se coaduna com os quilómetros e o pavimento. Deve, sobretudo, ter o seguro automóvel em dia, para se certificar de que qualquer imprevisto não se tornará num impedimento em seguir viagem. O seguro Auto Allianz é o companheiro invisível nesta viagem, que está sempre disponível, esperando nunca ser necessário! O seguro é totalmente personalizável às necessidades dos seus hábitos e ao budget disponível, com opções que vão desde o seguro de responsabilidade civil até aos planos mais completos, que protegem contra danos próprios.

Utilize o seguro para fazer a verificação da pressão de ar dos pneus, os níveis de óleo, o funcionamento dos limpa para-brisas, o kit de avarias (pneu sobressalente, macaco, caixa de primeiros socorros, triângulo e colete refletor) e, claro, se o depósito está atestado. Prontos para a partida?

Durante a viagem

Malas na bagageira, snacks e bebidas na lancheira, cintos apertados e o double-check necessário nas cadeiras auto. Começa a viagem para as tão desejadas férias. A viagem deve ser planeada tendo em conta alguns fatores, como a hora de check-in, as horas de maior trânsito e, claro, as limitações de acesso a alguns concelhos em horários específicos. Se algum imprevisto acontecer e ficar parado no meio da estrada – ou nalguma estação de serviço o carro não voltar a arrancar – não desespere! Com a Allianz, há a garantia de assistência 24 horas – mesmo para os condutores que aproveitam até de madrugada – e tem descontos em várias oficinas e rent-a-car. Esteja onde estiver, os imprevistos poderão sempre ser solucionados através de um parceiro! Em vários dos planos de seguro Auto, existe também a garantia de um carro de substituição: mesmo que o seu carro não siga caminho, a viagem não parará! No caminho, é importante estar atento aos sinais dos passageiros e do veículo. Um carro demasiado quente no habitáculo é desconfortável e perigoso para os passageiros, e pode dar até sonolência – por isso, o AC é essencial. No motor, o sobreaquecimento pode também potenciar problemas maiores, por isso devem-se fazer pausas regulares – o aconselhável, durante o verão, será a cada uma hora e meia de viagem.

Depois da viagem

No caminho de regresso, o número de paragens e os fatores a ter em conta com o veículo e os passageiros são os mesmos. Depois de chegarem de férias, o melhor será fazer uma revisão ao veículo, tendo em conta o desgaste que o carro pode ter sofrido ou os percalços que poderão ter ocorrido.

Quando chegar a altura da revisão, a Allianz vai com o seu carro por si! O seguro Allianz Auto oferece um serviço completo de pré-inspeção gratuito e chave na mão, para se certificar que não há surpresas. E para que não perca dias de férias com burocracia, a Allianz leva ainda o seu carro à inspeção anual.

Mas atenção: há mudanças que não podem esperar! Quer seja um pequeno ou um grande dano no vidro, nunca deverá adiar a sua substituição, porque constitui riscos para o veículo e para os passageiros. O seguro Auto pode e deve, sempre que possível, incluir cobertura de quebra de vidros, um dos problemas mais comuns em quem tem carro. O seguro da Allianz garante também preços ainda mais competitivos para os bons condutores. Na estrada, responsabilidade também é dinheiro!