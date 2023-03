Conteúdo patrocinado

Embora a longa lista, nem todos os casinos online são viáveis e demonstram interesse pelos jogadores. Então, quais são os fatores que elevam um casino para outro nível?

Desde promoções, métodos de pagamento, catálogo de jogos e apoio ao cliente, são muitos os aspetos que distinguem os melhores casinos dos restantes.

Mas para lhe facilitar a procura, a equipa do casas de apostas online resolveu listar os 11 melhores casinos online em Portugal. Fique a conhecê-los.

Os 11 melhores casinos online em Portugal

O primeiro indicador que revelará toda a integridade de um casino online é a sua legalidade.

Por isso, todas as casas de apostas aqui apresentadas são reguladas e licenciadas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, a entidade responsável pelo jogo online no País.

1. Betano: torneios da "Liga Casino" todos os dias

É certo que já conhece a Betano pelo seu papel nas apostas desportivas, mas sabia que a marca possui um dos maiores casinos online em Portugal? Com mais de 1300 jogos, terá muito por onde escolher entre as variedades de slot machines, roleta e blackjack.

Após concluir o registo e efetuar o primeiro depósito, será contemplado com um bónus de boas-vindas de 50% até 50€ e 50 free spins. Para usufruir da última oferta, não se esqueça de utilizar o código promocional "CASINO" no momento do registo.

Alguns pontos-chave:

• Aplicação móvel para iOS e Android;

• Jogos grátis;

• Colaboração com fornecedores de software de qualidade.

Na Betano, encontra uma lista variada de métodos de pagamento que não vê em todo o lado, como a Apple Pay e o Skrill 1-tap. O valor mínimo para depósito é 5€ em VISA, Mastercard e Apple Pay e para levantamentos ronda os 10€ em VISA, Skrill e Neteller.

Em relação ao apoio ao cliente, a equipa do casas de apostas online não poderia estar mais satisfeita com a Betano. A marca dispõe de diversos canais de suporte e, para além do chat ao vivo, o Messenger está também disponível 24h por dia.

2. Casino Solverde: maior catálogo de jogos do País

A Solverde está na atividade de turismo e lazer há quase cinco décadas e, nos últimos anos, apostou numa plataforma online de casino e desporto. Em mais de 1500 jogos, vai encontrar raridades como a banca francesa, em conjunto com a roleta, blackjack e slot machines.

A marca vai ao encontro da sua reputação no que concerne às promoções. Ao completar o registo de uma nova conta, a Solverde oferece-lhe um bónus de 100 rodadas grátis na slot Better Wilds, sem necessidade de depósito, com o código promocional "CAO20".

Alguns pontos-chave:

• Maior casino online em Portugal;

• Levantamentos a começar em 0,01€;

• Jogos grátis.

As formas de pagamento na Solverde aparentam uma lista bastante completa. O depósito mínimo são 10€ em todos os métodos e os levantamentos começam a partir de 0.01€, através das carteiras digitais Paypal, Neteller e Skrill e de transferência bancária.

Vai encontrar variados canais de apoio ao cliente, como o email, o contacto e a morada de correspondência, bem como o chat ao vivo que está online das 9h à 1h. Pela experiência da equipa do casas de apostas online, todas as dúvidas são esclarecidas a partir do chat.

3. ESC Online: maior diversidade de jogos de casino

Com um catálogo com mais de 1100 jogos, recheado de slot machines, banca francesa, roleta, blackjack e uma página dedicada ao póquer, a ESC Online dar-lhe-á uma das experiências de jogo mais completas no universo dos casinos online em Portugal.

Assim que completar o registo da sua nova conta, é premiado com um bónus de 10€ sem depósito através do código promocional "CAOPT". Pode jogar em todo o casino ou em torneios de póquer, com a oferta de um bilhete de 1000€ para participar no torneio "Super Special".

Alguns pontos-chave:

• Clube IN: clube de lealdade em que pode trocar os pontos por recompensas;

• Imensa variedade de slots com megaways;

• Inclui roleta americana.

A ESC Online dispõe de uma grande lista de pagamentos e é inclusiva do MB Way. Os depósitos começam nos 10€ para Multibanco, VISA, Mastercard, Paysafecard e Teleingresso e os levantamentos estão limitados à transferência bancária, com o mínimo de 10€.

Pode esclarecer as suas dúvidas a partir do email, formulário ou pelo chat ao vivo, disponível das 12h às 22h.

4. 888 Casino: grande fornecedor de slot machines

A 888 ainda não é tão conhecida no mercado quando comparada com outras casas, porém, não deixa de estar nesta lista. A marca divide-se em duas plataformas distintas, uma destinada ao casino online, com mais de 1400 jogos, e a outra ao póquer.

Está curioso em pôr este casino à prova? Se sim, não se esqueça de aproveitar o bónus de 8€ grátis após o registo para começar a jogar os seus jogos favoritos. Mas atenção, esta é uma oferta exclusiva de casino, não aplicada ao póquer.

Alguns pontos-chave:

• Promoção de boas-vindas de 100% até 1000€;

• Clube 888: jogue, ganhe fichas de ouro e troque-as por free spins e outros bónus;

• Jogos exclusivos da marca 888.

Com a tamanha variedade de métodos de pagamento, incluindo o MB Way, a equipa do casas de apostas online acredita que encontrará uma opção à sua medida. O valor mínimo para depósitos centra-se nos 10€ e os levantamentos começam a partir de 1€.

A 888 oferece diversos canais de apoio ao cliente, como o chat, online das 11h às 19h, email, fax e telefone.

5. Pokerstars: maior casa de póquer online em Portugal

Como vemos pelo nome, o foco da Pokerstars começou por ser o póquer, mas rapidamente começou a introduzir jogos de casino como as slot machines, roleta e blackjack. Hoje em dia já conta com mais de 800 opções à sua escolha.

Ao registar-se no casino da Pokerstars, terá à sua espera um bónus de 100% até 1000€ no seu 1.º depósito, com o código promocional "CAOPT". Esta é uma forma de o ajudar a iniciar a sua jornada nos jogos online.

Alguns pontos-chave:

• Fornecedores de software premium no mercado;

• Aplicação móvel;

• Salas de roleta e blackjack com multijogadores.

A variedade de métodos de pagamento é verdadeiramente impressionante. São mais de 10 opções, contanto com o MB Way, o Paysafecard, carteiras digitais e os métodos tradicionais. O valor mínimo para depósitos é de 10€ e os levantamentos começam a partir de 0,01€.

Em termos do suporte, a equipa do casas de apostas online apresenta chat ao vivo que está disponível durante 24 horas. Tem, ainda, disponíveis mais dois canais de apoio, entre o email e o formulário.

6. Bacana Play: a marca mais inovadora

A Bacana Play é das mais recentes adições à lista de casinos online em Portugal e conta já com um catálogo com mais de 1000 jogos de slot machines, roleta e blackjack.

Ao registar-se e efetuar o seu primeiro depósito, poderá aproveitar um bónus de boas-vindas exclusivo de 20 rodadas grátis + 100% até 1000€. Deve utilizar o código promocional "CAOPT" para ativar a oferta.

Alguns pontos-chave:

• Clube VIB: quanto mais apostar, mais recompensas terá;

• Versão demo dos jogos sem registo ou login;

• Funcionalidade Hot and Cold: jogos com maiores prémios e maior procura vs. jogos que pagam menos e com menos procura.

Em relação aos pagamentos, existe uma lista reduzida de métodos. O valor mínimo para depósito são 10€ e os levantamentos apenas são permitidos através de transferência bancária, com o valor mínimo de 20€.

O chat ao vivo está disponível das 6h às 24h mas aconselhamos a que recorra ao email para esclarecimentos.

7. Luckia: casino exclusivo de slot machines

Iniciada no mercado regulado português em 2018, a Luckia é uma marca espanhola que trouxe consigo um catálogo de slot machines muito completo, com mais de 370 opções alternativas deste jogo.

Para balançar a oferta de jogos, a Luckia aproveitou para aperfeiçoar as suas promoções. Com isto, queremos dizer que é detentora de um bónus de boas-vindas que se destaca no mercado e, ainda, inclui uma oferta de 10€ no registo.

Alguns pontos-chave:

• Grande variedade de filtros de pesquisa para as slot machines;

• Promoções semanais e inovadoras;

• Um dos poucos casinos que oferece bónus sem depósito.

A lista de métodos de pagamento é surpreendente, contando com três variedades de carteiras digitais e, adicionalmente, a opção Paysafecard em cartão pré-pago. Além disso, é inclusiva dos tradicionais cartões de débito, crédito e multibanco.

O suporte está disponível durante 15 horas e todos os dias da semana, das 8h às 23h, a partir dos canais de chat ao vivo e telefone. Pode, ainda, obter apoio a partir do email, a qualquer hora do dia.

8. Betclic: jogos interativos exclusivos

A Betclic é uma das casas de apostas mais conhecidas do mercado e, em soma com a secção de desporto, foca-se num catálogo de casino com mais de 1100 jogos de slot machines, roleta, blackjack e jogos interativos exclusivos da marca.

Na Betclic, pode contar com um dos melhores bónus que a equipa do casas de apostas online já analisou. Após efetuar o seu primeiro depósito de 10€, receberá mais 40€ extras para desfrutar dos seus jogos preferidos.

Alguns pontos-chave:

• Aplicação móvel disponível na App Store e na Google Play Store;

• O rollover do bónus é muito fácil de cumprir;

• Mais de 20 fornecedores de software.

Os pagamentos são inclusivos das principais operadoras, incluindo o MB Way. O depósito mínimo é de 10€ para todos os métodos e somente podemos requisitar levantamentos por transferência bancária, com o valor mínimo de 50€.

A equipa do casas de apostas online aprecia bastante quando os agentes de suporte são pacientes e fazem questão de ir mais além para deixarem os jogadores esclarecidos de todas as suas dúvidas, e foi exatamente isso que viu na Betclic. À parte do chat, online das 8h às 24h, tem ainda acesso ao email.

9. Casino Portugal: único casino online em Portugal com bacará

Esta é uma das marcas cuja função está explícita no nome e que apresenta um catálogo com mais de 700 jogos, sendo o único casino online em Portugal que oferece jogos de bacará, além de banca francesa, roleta, blackjack e slot machines.

Ao dar início à sua vida enquanto jogador, não se esqueça de aproveitar o bónus de cortesia do Casino Portugal, em que lhe serão premiados 10€ sem necessidade de um depósito.

Alguns pontos-chave:

• Tem banca francesa e bacará;

• Filtros de slots variados, como maior percentagem de RTP e aposta máxima e mínima;

• Depósitos a partir de 1€.

A variedade dos pagamento é de louvar, e, como se não bastasse, é a única casa cujos depósitos começam a partir de 1€ para todos os métodos. Os levantamentos podem ser feitos através de carteiras digitais e transferência, com o valor mínimo de 0,01€.

Tem b>chat ao vivo disponível durante 24h para esclarecer todas as questões. Pode, ainda, enviar as suas dúvidas através de email, se for o meio de contacto da sua preferência.

10. Bwin: os melhores torneios de slot machines

A Bwin é bastante conhecida enquanto patrocinadora de grandes Ligas de futebol, mas sabia que a marca também se dedica ao casino online? No casino desta marca vai poder encontrar mais de 800 jogos, entre slot machines, roleta e blackjack.

A marca apresenta ofertas de free spins e cashback regularmente. Além disso, tem acesso a torneios a um nível diário, como as Slot Races.

O bónus de casino encontra-se desativado. Mas se for fã de desporto, poderá aproveitar a oferta de uma aposta sem risco até 50€ em qualquer competição, após efetuar um depósito mínimo de 10€.

Alguns pontos-chave:

• Fornecedores de software de qualidade;

• Jogos grátis;

• Torneios de slots em que pode ganhar milhares de free spins.

Para começar a jogar com dinheiro real, terá de iniciar a sua jornada com um depósito mínimo de 10€ em todos os métodos disponíveis. Os levantamentos são possíveis através de VISA, PayPal e transferência bancária, a partir de 5€.

Embora o processo de iniciar uma conversa com um agente de suporte não seja tão intuitivo, segundo a equipa do casas de apostas online, o apoio ao cliente mostrou-se ser de qualidade e conhecedor dos mais variados assuntos. O chat está disponível das 9h às 24h e podemos, também, ser ajudados através do email.

11. Nossa Aposta: as melhores condições de bónus

A Nossa Aposta pertence ao grupo Cofina e entrou no mercado em 2017 com secções de desporto e casino. Por agora, opera apenas com a última secção e tem um catálogo de jogos superior a 340 variedades de slot machines, roleta e blackjack.

Se está a pensar em registar-se na Nossa Aposta, vai gostar de saber que será premiado com um bónus de 25 jogadas grátis exclusivas na slot Pot O’ Gold. Além disso, vai poder aproveitar promoções diárias e torneios das mais variadas temáticas.

Alguns pontos-chave:

• Condições dos bónus muito acessíveis;

• Jogos de casino grátis;

• Abundância e variedade de slot machines.

Os métodos de pagamento contam com múltiplas opções de carteiras digitais. Tanto o valor mínimo de depósito e levantamento enquadra-se nos 10€.

Na experiência da equipa do casas de apostas online, o apoio ao cliente respondeu às dúvidas que foram sendo esclarecidas. O chat ao vivo está online das 11h às 24h e pode, ainda, contactar o suporte através do email e contacto telefónico.

Três jogos de casino online em Portugal para ganhar dinheiro

Gostamos de apelar a que não jogue no casino com o fundamento de ganhar dinheiro. No entanto, somos realistas e percebemos que essa é uma das características próprias do casino. Assim, reunimos algumas dicas e estratégias que pode aplicar nos jogos mais comuns dos casinos online, no sentido de o ajudarmos a maximizar os seus ganhos.

1. Slot machines As slot machines são o jogo mais comum que encontramos nos casinos online em Portugal e digamos que não há uma estratégia 100% comprovada que nos ajude a ganhar mais dinheiro. Por ser um jogo com base em resultados aleatórios e cujo jogador não participa ativamente, para além de carregar no botão de rodagem, torna-se difícil surgirem métodos que nos proporcionem alguma vantagem em relação à casa. Ainda assim, alguns especialistas recomendam esperar 17 segundos entre cada rodada para dar um "descanso" à máquina e, assim, manifestar um próximo resultado mais conciso. Mas lembre-se: isto é apenas uma especulação. A equipa do casas de apostas online aconselha a que procure máquinas de RTP mais elevado, que lhe garantam uma alta percentagem de retorno, bem como slots de baixa volatilidade, para que os ganhos sejam mais frequentes.

2. Roleta A roleta é o segundo jogo de casino online mais procurado pelos portugueses e é uma modalidade que se rege à base de probabilidades e resultados aleatórios. Existem três variantes de roleta: a francesa, europeia e americana. As duas primeiras são mais comuns nos casinos portugueses e distinguem-se da última por apenas incluírem uma casa de 0 no seu layout. Existem três variantes de roleta: a. As duas primeiras são mais comuns nos casinos portugueses epor apenas incluíremno seu layout. Além da pura sorte, pode dar uso a uma estratégia de jogo que potencialize os ganhos. Um dos métodos mais conhecidos é o Martingale, mas a equipa do casas de aposta online sublinha, especialmente, a estratégia 24+8, pois aparenta ter resultados mais positivos.

3. Blackjack Nos jogos de cartas, o blackjack é o escolhido pelos portugueses. Ao contrário dos restantes jogos com resultados aleatórios, esta modalidade exige que o jogador seja inteligente e pondere todos os seus movimentos. Entre os três jogos, é também o que tem mais regras e é muito importante que as conheça antes de começar a jogar. Em certas sessões, o conhecimento das regras podem salvar-lhe uma jogada. Mas, à parte das regras e da teoria, se estiver a jogar com o fundamento de ganhar dinheiro, recomendamos que aplique uma estratégia de jogo avançada, como o sistema Dubois. Lembre-se: o blackjack é a modalidade com maior vantagem para o jogador em relação ao casino, por isso, procure conhecer bem as regras e aplique estratégias viáveis para que o seu jogo seja infalível!

Os casinos online são um fenómeno cada vez mais comum nos dias que correm. Só em Portugal, já são 15 as casas regularizadas pelo SRIJ.

Mas, embora as marcas façam questão de ostentar o selo da entidade reguladora, a verdade é que nem todos os casinos online transmitem confiança ou têm os jogadores no seu melhor interesse.

É a pensar nisto que a equipa do casas de apostas online trabalha em prol de esclarecer todas as entrelinhas ao explicar-lhe os métodos que segue quando avalia um novo casino online.

Como são avaliados os melhores casinos online em Portugal?

São diversos os fatores a que a equipa do casas de apostas online dá maior relevo e que ajudam a determinar a viabilidade de um casino online.

A equipa reconhece que cada jogador terá as suas preferências e aspetos que considerem de maior importância, por isso, é da responsabilidade do casas de apostas online apontar cada uma destas características e compará-las entre casinos.

Bónus e promoções

Uma das vantagens de jogar nos casinos online em Portugal é a grande lista de promoções, em particular as ofertas de registo e de boas-vindas aos novos jogadores. Além disso, esta é uma boa forma de os casinos atraírem novos registos e incentivarem os novatos a começar a jogar.

Alguns dos aspetos que a equipa mais valoriza acerca das condições destas promoções são o rollover (número de vezes que tem de apostar o bónus), a validade de utilização e do cumprimento do rollover e a percentagem de contribuição de cada jogo.

Métodos de pagamento

Tão importante quanto a diversidade de jogos são as opções de pagamento. Quando visita este separador, a equipa espera que o casino inclua, pelo menos, os métodos mais utilizados pelos portugueses.

Isto abrange o típico multibanco e cartões de débito e crédito, mas também é relevante incluir carteiras digitais como o Skrill, o Neteller e PayPal. Aprecia também casinos com MB Way, por ser um dos métodos de pagamento digitais mais comum entre os portugueses.

Além da lista de pagamentos, a equipa olha também para o tempo de processamento das transações de cada um dos métodos de levantamento e se são aplicadas taxas. Em Portugal, os casinos online não têm o hábito de cobrar taxas.

Apoio ao cliente

Outro aspeto que tem em consideração é o apoio ao cliente e a forma como são atendidos. Usualmente, os canais de suporte que encontram nos casinos online em Portugal são o chat ao vivo, email, contacto e correspondência.

Por norma, a equipa esclarece as dúvidas a partir do chat ao vivo e um dos fatores-chave a considerar é se são atendidos por chatbots ou direcionados para um agente de suporte.

Jogos de casino e fornecedores

Para muitos, este é o ponto mais crucial na avaliação de um casino. O catálogo de jogos deve oferecer diversidade e múltiplas opções da mesma modalidade. À parte da roleta, blackjack e slots, valoriza as casas com jogos menos populares, como a banca francesa e o bacará.

A qualidade dos jogos é, também, um fator muito importante. Por isso, a equipa procura saber quais os fornecedores de software com que o casino trabalha. Dá especial atenção a provedores reconhecidos no mercado de iGaming, como a Thunderkick, a NetEnt e a iSoftBet.

A possibilidade de jogar gratuitamente é também apreciada, especialmente nos jogos de mesa e cartas devido às suas regras e ao processo de aprendizagem ser mais longo.

Segurança e reputação

Todas as recomendações da equipa têm em comum serem marcas totalmente legalizadas e reguladas pelo SRIJ. É do maior interesse do casas de apostas online, enquanto jogadores, que os dados mais sensíveis estejam guardados em segurança e apenas partilhados entre nós e o casino.

Para isso, os sites devem dar uso a uma ligação SSL, encarregada de encriptar todos os dados pessoais e bancários dos jogadores, dificultando extravios.

A equipa gosta, ainda, de dar relevo às opiniões pessoais dos jogadores e perceber quais as situações indesejadas mais recorrentes, através de fóruns destinados a reviews das marcas.

Aplicação móvel

O bom funcionamento de uma aplicação de casino tem a possibilidade de ser uma fonte de entretenimento mais acessível para quem não possui um computador. A equipa aprecia quando uma marca despende tempo a desenvolver a sua app para que a experiência do utilizador seja cada vez melhor e mais personalizada.

Vai poder encontrar as aplicações dos mais prestigiados casinos online na App Store, para sistemas iOS, bem como na Google Play Store ou em ficheiro APK para os utilizadores de Android.

Além da sua performance, é importante que as aplicações não excluam as funcionalidades que o casino oferece em desktop. Em termos de navegação, as páginas devem ser rápidas a abrir e não serem apresentados erros de sistema frequentemente.

Design e navegação do site

A qualidade dos jogos não provém apenas dos seus fornecedores e esta é, também, da responsabilidade do casino. Ao surgirem erros constantes, páginas lentas e design confuso e pouco intuitivo, a nossa experiência de jogo não será a melhor.

Com isto em mente, faz parte da análise da equipa do casas de apostas online informar os leitores acerca do processo de jogo e se a navegação no site é fluida e sem qualquer obstáculo.

Perguntas frequentes

1. Qual o melhor casino online?

Se procura o casino com maior variedade de jogos, a ESC Online será a sua melhor opção.

2. É possível ganhar dinheiro no casino online?

Sim. Além de poder jogar com o seu saldo, pode aproveitar os bónus que lhe garantem saldo extra, free spins ou freebets, para otimizar a sua banca.

3. Como funcionam os casinos online em Portugal?

Para comprovarem a sua legalidade, os casinos online em Portugal são obrigados a ter uma licença emitida pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

4. Quais são os casinos online legais em Portugal?

Em Portugal temos o casino da Betano, Solverde, ESC Online, Betclic, Bwin, Casino Portugal, Pokerstars, Bacana Play, Nossa Aposta, 888 Casino, Luckia, Moosh, Placard, Betway, Bidluck e a mais recente adição, LeBull.

5. Que vantagens tenho ao jogar em casinos online?

Nos casinos online, tem acesso a ofertas promocionais bastante atraentes, seja em saldo ou rodadas grátis.

Este conteúdo foi produzido integralmente por CasasDeApostasOnline.pt