Mas o que distingue estes sites dos restantes? Ferramentas como o cash out, estatísticas de jogos anteriores, ajudas na criação de apostas múltiplas e um bom casino online são apenas alguns dos pontos que a equipa do casas de apostas online tem em consideração quando avalia uma marca.

Mas calma. Para o ajudar, a equipa reuniu os 11 melhores sites de apostas em Portugal, salientando todas as suas vantagens e peculiaridades.

Para os mais curiosos, no final do artigo desvendamos o guia de avaliação desta equipa sobre o ranking dos sites e ainda três ferramentas para elevar a sua experiência de jogo.

11 melhores sites de apostas em Portugal

O indicador mais revelador da viabilidade dos sites de apostas legais é a sua segurança. Com isto em mente, a equipa do casas de apostas online apresenta um top 11 de apenas casas licenciadas e reguladas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, a entidade responsável pelo jogo online em Portugal.

1. Betano: melhor site de apostas desportivas

A Betano é a marca patrocinadora oficial dos maiores clubes do País. É licenciada e legalizada pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos desde 2019 e promete continuar a inovar a indústria do desporto.

Para começar já a sua jornada nos sites de apostas e tirar todo o proveito destas ferramentas, aproveite os 5€ de oferta no registo (aposta grátis). Basta utilizar o código promocional "CAOPT" no 3.º passo do formulário e, adicionalmente, ficará apto para usufruir de um bónus de 50% até 50€.

Alguns pontos-chave:

• Cash out nas apostas abertas

• Live Stream dos principais torneios e ligas desportivas

• Acesso a um painel de estatísticas referente à performance de cada equipa nos últimos jogos

Além das promoções sem depósito imperdíveis, pode ainda contar com ferramentas de auxílio nas apostas como o Bet Mentor (ajuda na criação de múltiplas) e as Super Odds (cotas aumentadas).

A Betano oferece também uma secção dedicada ao casino e é detentora de um dos catálogos de jogos mais extensos entre as casas portuguesas. Numa lista com mais de 1.300 jogos, vai encontrar variedades de roleta, blackjack e slot machines, inclusivas da versão demo.

Relativamente aos pagamentos, o depósito mínimo encontra-se nos 5€ para pagamentos em VISA ou Apple Pay e o valor mínimo para levantamentos é de 10€ a partir de Skrill e Neteller. Por último, e se precisar de auxílio, o chat ao vivo está disponível 24/7.

2. ESC Online: maior variedade de jogos

Proveniente do famoso Casino Estoril, a ESC Online abriu portas em 2016 e atualmente oferece ferramentas de apostas que não vai querer perder, como o live streaming e o cash out, para quando os resultados não estão a ir de acordo com o seu palpite.

Além disso, pode também contar com as Opti Odds, que aumentam as cotas sempre que faz entre duas a seis seleções com odds iguais ou superiores a 1.20.

Alguns pontos-chave:

• Mais de 150 mercados por jogo

• Painel de estatísticas completo e bem organizado

• Secção exclusiva de póquer

Ao registar-se, será premiado com um bónus de 10€ sem depósito, utilizando o código promocional "CAOPT". O melhor de tudo é que poderá usufruir deste extra tanto na secção de desporto, como na de casino.

O casino da ESC Online é um dos três que incluem a banca francesa no seu catálogo. Numa lista de mais de 1.100 jogos, vai encontrar, também, variedades de roleta, blackjack e slot machines, podendo escolher se prefere jogar gratuitamente ou a dinheiro real.

Relativamente aos pagamentos, o depósito e levantamento mínimo é de 10€. Nesta última operação, só é possível requisitar um pedido através de transferência bancária. O suporte está disponível entre as 12h e as 22h.

3. Solverde Online: maior casino online do País

A Solverde é uma empresa portuguesa e está no mercado de turismo e lazer há mais de 45 anos. Em 2017, juntou-se à lista de sites de apostas legalizados, com uma licença de exploração de jogos de casino. Mais tarde, em 2020, apostou numa secção dedicada ao desporto.

Tal como a sua inigualável reputação, as promoções da Solverde não desiludem. Ao fazer a sua primeira aposta de 5€, receberá uma aposta grátis do mesmo valor, a ser colocada em qualquer mercado com odds mínimas de 3.00. Utilize o código promocional "CAO20" para ativar o bónus.

Alguns pontos-chave:

• Duas aplicações móveis, uma para desporto e outra para casino

• Mais de 1.500 jogos de casino

• Levantamentos a partir de 0,01€

Vai encontrar ferramentas como o painel de estatísticas e o Match Tracker, que relata as ocorrências dos jogos. Tem, ainda, acesso a Power Odds (odds promocionais).

A Solverde é titular do maior casino online no mercado português e é uma das três casas de apostas que inclui a banca francesa no seu catálogo. Se a sua praia são os jogos de casino, aproveite para agarrar as 25 rodadas grátis oferecidas logo após o registo.

Nos pagamentos, o depósito mínimo para começar a jogar ronda os 10€ e o valor mínimo para levantamentos é de apenas 0,01€ em qualquer método que escolha. O chat ao vivo está disponível das 9h à 1h e demonstra-se bastante recetivo.

4. Betclic: excelente live streaming e cash out







Operacional desde 2015, a Betclic foi a marca pioneira a entrar no mercado regulado português e é um principais sites de apostas legais em Portugal para aceder às ferramentas de live streaming e, se o jogo não estiver a correr como esperava, ao cash out.

A equipa do casas de apostas online destaca que o acesso ao live streaming é limitado aos utilizadores que tenham saldo na conta ou uma aposta ativa, pelo que pode aproveitar para usufruir da promoção de boas-vindas que lhe garante uma aposta sem risco até 50€.

Terá, ainda, acesso às melhores odds com a Betclic Boost, promoção de odds aumentadas, e à ferramenta Multi+, que lhe oferece uma percentagem extra dos potenciais ganhos, quando faz uma aposta múltipla de, pelo menos, 5 seleções.

Alguns pontos-chave:

• Condições dos bónus são fáceis de cumprir

• Mais de 170 mercados de apostas disponíveis

• Aplicação móvel para Android já disponível na Google Play Store

O casino da Betclic apresenta um catálogo com mais de 1.100 jogos onde vai encontrar mesas de roleta, blackjack, slot machines e jogos interativos e exclusivos da marca. Adicionalmente, pode escolher se prefere jogar gratuitamente ou a dinheiro real.

Nos pagamentos, o depósito mínimo é de 10€ e o único método de levantamento dos fundos é a transferência bancária, a partir de 50€. O suporte da Betclic está disponível todos os dias, das 8h às 24h.

5. Luckia: triplo bónus de boas-vindas







A Luckia é uma marca espanhola que deu entrada no mercado português em 2018. Começou por incluir uma secção de desporto e casino mas, nos dias de hoje, fica-se somente nas mais de 370 opções de máquinas de slot.

Para um casinho com menos variedade, a verdade é que a Luckia se esmera nas promoções. Além do famoso bónus de boas-vindas dividido em 3 fases, a marca premeia os jogadores com um bónus sem depósito no valor de 10€.

Alguns pontos-chave:

• Promoções semanais

• Filtros de pesquisa abundantes

• Apoio ao cliente por via telefónica e chat disponível durante 15h, todos os dias

No que concerne aos pagamentos, a Luckia é inclusiva das mais variadas opções. Além dos típicos cartões de débito, crédito e multibanco, fazem parte da lista três alternativas de carteiras digitais e, ainda, o Paysafecard enquanto cartão pré-pago.

O apoio ao cliente fornecido pela marca é bastante completo e divide-se em três canais de suporte, entre eles o chat ao vivo, o telefone e o email;. Os primeiros dois estão disponíveis das 8h às 23h, durante todos os dias da semana.

6. 888 Casino: software exclusivo de póquer







No mercado português desde 2019, a marca 888 difere-se das restantes por se dividir em duas plataformas distintas, destinadas ao casino e ao póquer. No casino, oferece uma listagem com mais de 1.400 jogos e alguns de fornecedor próprio.

Mesmo antes de realizar o seu primeiro depósito, a 888 premeia-o com 8€ grátis após o registo para poder usufruir dos seus jogos de casino favoritos. Mas atenção, esta é uma oferta exclusiva à plataforma de casino.

Alguns pontos-chave:

• Clube 888: ao jogar, ganhe fichas de ouro e desbloqueie prémios como free spins, bónus ou, até, valor monetário

• Slot machines exclusivas da marca

• Bónus de boas-vindas de 100% até 1.000€

As formas de pagamento no casino da 888 agradam a todas as preferências e a lista é inclusiva de MB Way. Os depósitos começam nos 10€ e o valor mínimo para levantamentos é de apenas 1€.

Em relação ao suporte, o chat ao vivo está online das 11h às 19h.

7. Bacana Play: ferramentas de destaque inovadoras







A Bacana Play é um dos mais recentes sites de apostas em Portugal, juntando-se à lista em 2020. Entre slot machines, roleta e blackjack, é um site de apostas com mais de 1.000 jogos à sua disposição.

Os bónus da Bacana Play aparentam ser muito generosos e o favorito da equipa do casas de apostas online é a oferta exclusiva de 50 rodadas grátis + 100% até 1000€, no primeiro depósito. Para ativar a oferta não se esqueça de utilizar o código de bónus "CAOPT".

A marca dispõe, ainda, de uma aplicação móvel para iOS e Android na qual terá acesso aos seus jogos favoritos através de um simples clique.

Alguns pontos-chave:

• Jogos grátis sem registo e login

• Mais de 15 fornecedores de software de nome reconhecido no mercado

• Destaques Hot and Cold: jogos com maiores prémios e procura mais elevada vs. jogos que oferecem menores prémios e com menos procura

Os métodos de pagamento da Bacana Play não são tão abrangentes e os levantamentos só são permitidos a partir de transferência bancária. Ainda assim, o depósito mínimo são 10€ e o valor mínimo para levantamentos ronda os 20€.

O suporte está online das 6h às 24h. Se surgir qualquer dúvida, aconselhamos que envie um email.

8. Casino Portugal: melhor oferta de bacará e banca francesa







Embora o nome indique o contrário, o Casino Portugal não é uma marca exclusiva de casino e dedica uma secção da sua plataforma às apostas desportivas. Desde 2017 que é um dos melhores sites de apostas em Portugal e dos que mais oferecem promoções.

Concede ferramentas de auxílio nas apostas, como o Bet Builder, que dá sugestões de apostas múltiplas, e um painel de estatísticas muito completo.

Para começar a sua jornada em grande, o Casino Portugal oferece uma aposta grátis de 5€ a todos os novos registos, para ser colocada numa aposta múltipla com três seleções e odds iguais ou superiores a 1.30.

Alguns pontos-chave:

• Filtros de pesquisa peculiares, como a maior percentagem de RTP e aposta mínima e máxima

• Único casino online em Portugal que oferece bacará

• Possibilidade de filtrar os diversos desportos por mercados, como o Handicap ou o Total de Cantos

Chegados à parte de casino, deparamo-nos com um catálogo recheado com mais de 700 jogos. Além de ser o único com bacará, é uma das três marcas inclusivas de banca francesa, não deixando de parte as slot machines e as variedades de roleta e blackjack.

Nos métodos de pagamento, é das casas com os valores mais baixos, com o depósito mínimo a começar por 1€ e os levantamentos por apenas 0,01€. O suporte ao cliente está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

9. Pokerstars: melhor sistema de recompensas







A Pokerstars não é feita só de póquer. E para mostrar que não está a fazer bluff, a marca tem um bónus de boas-vindas de 100% até 1.000€ no primeiro depósito através do código promocional "CAOPT", para novos jogadores de casino.

Com mais de 800 jogos e vários filtros de pesquisa à disposição, não vai ter problemas em encontrar um à sua medida. Pode escolher entre slot machines, roleta e blackjack.

Alguns pontos-chave:

• Existem salas para multijogadores no blackjack e na roleta

• Aplicação para telemóvel e computador

• Suporte com chat ao vivo disponível 24/7

Mas… e o sistema de recompensas? Quanto mais jogar, mais recebe. Tem desde bónus em dinheiro até rodadas grátis.

Para fazer pagamentos tem 10 métodos à disposição, com várias carteiras eletrónicas, MB Way, multibanco, etc. O valor mínimo para depositar começa nos 10€ e os levantamentos apenas 0,01€.

10. Bwin: ferramentas de aposta com inteligência artificial







Se é fã de futebol, é certo que segue as principais notícias da Liga Bwin. O site de apostas entrou no mercado do desporto em 2016 e, um ano depois, aderiu aos jogos de fortuna e azar.

Ao registar-se na Bwin, terá direito a uma aposta sem risco até 50€ e, caso o resultado de um jogo não for ao encontro da sua previsão, o dinheiro devolvido servirá como uma aposta grátis.

A operadora dispõe de um serviço de live streaming exclusivo a que chama Bwin TV, com acesso a comentários. Nas ferramentas pode contar com A Minha Múltipla (auxílio nas apostas múltiplas), a Múltipla Rápida (sugestões de múltiplas) e o cash out.

Alguns pontos-chave:

• Apostas a partir de 0,10€ e odds mínimas de 1.20

• Torneios de Slots (slot races)

• Promoção Aposta Segura que nos garante um freebet se falharmos uma aposta

No casino encontrará um catálogo recheado com mais de 800 jogos de slot machines, roleta e blackjack, com opção de jogar gratuitamente e com provedores de eleição na indústria do jogo online, como a iSoftBet e a NetEnt.

Em relação aos pagamentos, o depósito mínimo para começar a jogar são 10€ e pode requisitar um levantamento a partir de 5€. O apoio ao cliente está disponível entre as 9h e as 24h.

11. Nossa Aposta: excelentes condições de bónus







O site de apostas do grupo Cofina entrou no mercado regulado em 2017 enquanto casino.

O ponto forte da Nossa Aposta são as promoções e os torneios recorrentes sobre as mais variadas temáticas. E se ainda não estiver pronto para depositar o seu dinheiro, a casa oferece-lhe 25 jogadas grátis após o registo, exclusivas da slot Pot O’ Gold.

Alguns pontos-chave:

• Rollover e condições de bónus muito acessíveis e fáceis de cumprir

• Possibilidade de experimentar todos os jogos de forma gratuita

• Novas promoções todos os dias

Os métodos de pagamento permitem ter acesso às principais carteiras digitais Skrill e Neteller, os cartões de débito e crédito e o clássico multibanco. Tanto o valor mínimo para depósito como para levantamentos são 10€.

No que concerne ao apoio ao cliente, este está online das 11h às 24h.

Três ferramentas para o ajudar a ganhar nos sites de apostas em Portugal

Uma das grandes vantagens em apostar online ao invés de se deslocar a um quiosque físico é, precisamente, os auxílios que os sites de apostas oferecem no momento de apostar, com o objetivo de lhe proporcionar maiores ganhos. Fique a conhecer as três ferramentas pelas quais a equipa do casas de apostas online procura sempre que começa uma nova análise a um site de apostas em Portugal.

1. Ajuda na criação de apostas múltiplas Esta ferramenta baseada em inteligência artificial é útil para quem ainda está a iniciar a sua jornada enquanto apostador ou simplesmente para aqueles que não têm tempo para procurar mercados. Essencialmente, a casa reúne algumas sugestões de mercados onde o apostador apenas tem de definir o valor da sua aposta ou o montante que deseja ganhar. Certas plataformas também permitem que seja determinado um intervalo de odds. Vai poder encontrar esta ferramenta em casas como a Bwin, o Casino Portugal e a Betano.

2. Painel de estatísticas O acesso a esta funcionalidade concede-nos uma melhor perceção da performance das equipas e a sua classificação em jogos anteriores. Dá-nos a oportunidade de prever com melhor precisão o resultado do jogo e, com isto, a colocar apostas mais realistas e que nos darão melhores oportunidades de ganho.

3. Cash out O cash out é uma ferramenta muito procurada pelos apostadores, pois permite que deem a aposta por terminada antes do apito final do jogo, conseguindo reaver uma percentagem do dinheiro apostado. É uma excelente opção para quando o seu palpite não está a decorrer como esperava e o jogo aponta para resultados diferentes daquele que previu na sua aposta.

Desde os anos 60 que sabemos que o nosso povo tem um gosto por apostar na sua intuição e discutir com os amigos qual equipa acham que vai ganhar. Com o trespasse do mundo físico para o virtual, a acessibilidade a esta atividade tornou-se mais simples e aberta a todos.

Com isto em mente, cabe a equipas especializadas em assuntos de casino e apostas desportivas, como o casas de apostas online, aconselhá-lo sobre os melhores sites de apostas em Portugal, como avaliá-los e todas as suas vantagens, para que faça a melhor escolha na hora de apostar.

É, de igual forma, o propósito da equipa informá-lo das melhores promoções e ferramentas que o ajudam a maximizar os seus ganhos e a elevar a sua experiência para outro patamar.

Numa nota final, e mais uma vez, a equipa do casas de apostas online apela a que jogue e aposte somente em casas devidamente licenciadas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. Por último, aconselha o jogo responsável e moderado.

Como são avaliados os sites de apostas em Portugal

No decorrer das análises da equipa do casas de apostas online, presta-se muita atenção a diversos aspetos que ajudam a determinar a praticabilidade dos sites de apostas legais.

A equipa considera, ainda, que é muito importante separar as secções de casino e de desporto, visto que cada uma é testada de acordo com as suas componentes.

Bónus e promoções com condições viáveis

As promoções são uma excelente forma de atrair novos utilizadores para a plataforma, incentivando-os a começar a jogar ou a apostar. Contudo, existem ofertas que, ao lermos os termos e condições, percebemos que não são realistas de serem cumpridas.

Os fatores a ter em conta quando a equipa do casas de apostas online analisa a viabilidade de um bónus focam-se no rollover (vezes que o jogador tem de apostar), na janela de tempo que tem para o utilizar, nas contribuições de cada jogo de casino e, em desporto, o valor mínimo das odds.

Métodos de pagamento

A equipa do casas de apostas online acredita que uma boa seleção de métodos de pagamento é essencial para agradar a todos os jogadores, pois cada pessoa terá as suas razões para escolher um ou outro.

Os métodos que espera ver englobam os típicos multibanco e cartões de débito e crédito, com a adição de carteiras digitais como o PayPal e o Skrill. A equipa gosta, ainda, de destacar as marcas com MB Way, por ser um dos meios mais utilizados no dia a dia dos portugueses.

À parte das formas de pagamento, é importante verificar o tempo de processamento das transações e se são aplicadas taxas adicionais. Por norma, os métodos nos sites de apostas em Portugal estão isentos de taxas, mas é sempre bom confirmar.

Apoio ao cliente

A eficiência do suporte é um dos pontos chave para a equipa do casas de apostas online definir o caráter de uma casa de apostas. Desde os canais de apoio disponibilizados, como o chat ao vivo, email, telefone e morada, até à forma como são atendidos, todos são aspetos relevantes na avaliação.

Outro fator a avaliar é se a plataforma recorre a chatbots para dar início à conversa com o utilizador no chat ao vivo. A equipa do casas de apostas online não aprecia sites que o fazem, porque, na maioria das vezes, o bot não consegue esclarecer dúvidas de forma concisa e objetiva.

Jogos de casino e fornecedores de software

Tanto a quantidade como a qualidade dos jogos são fatores cruciais a ter em conta quando a equipa do casas de apostas online avalia um site de apostas em Portugal. A equipa sabe que a maioria dos catálogos se foca nas slot machines, mas dá pontos extras aos que incluem roleta, blackjack, banca francesa e bacará.

E não existem jogos sem fornecedores, por isso, dá especial atenção aos operadores que trabalham com provedores considerados premium no mercado de iGaming, como a NetEnt, Thunderkick e Play’N Go.

Adicionalmente, a equipa aprecia os casinos online que disponibilizam a versão gratuita dos jogos, especialmente os jogos de cartas e mesa, dando a oportunidade de aprendizagem das regras a todos os jogadores.

Apostas desportivas, odds e mercados

As apostas desportivas já fazem parte do quotidiano dos portugueses, especialmente em períodos de competições e torneios importantes que reúnem todos os adeptos.

Com isto em mente, é importante que os sites de apostas em Portugal tenham odds competitivas e que permitam o acesso a painéis de estatísticas indicadores da performance das equipas, live streaming dos jogos e ferramentas como o cash out e ajudas nas apostas múltiplas.

A equipa do casas de apostas online valoriza, de igual forma, o número de mercados de apostas e leva em conta as casas que detêm seleções mais raras, como o handicap asiático.

Segurança e reputação

Este ponto está acima de todos os restantes porque, antes de tudo, está a segurança dos utilizadores. Assim, a equipa recomenda que somente aposte e jogue em sites de apostas licenciados e regulamentados pelo SRIJ, indicando a sua legalidade em território nacional.

Além disso, a segurança passa também pela própria salvaguarda dos seus dados pessoais e bancários, que, com a utilização de uma ligação SSL, ficam encriptados e impossibilitados de extravios.

É relevante, ainda assim, a opinião pessoal de cada jogador e, por isso, a equipa do casas de apostas online tem por hábito recorrer a fóruns conhecidos focados na reputação das marcas.

Design e navegação do site

A performance dos jogos não está apenas encarregue aos fornecedores de software. Se existirem problemas de navegação e o design não for intuitivo, o bem-estar e a experiência dos jogadores ficam comprometidos.

Por isso, quando a equipa avalia uma casa de apostas, gosta de indicar aos nossos leitores como decorre, normalmente, uma sessão de jogo, avaliando a rapidez com que as páginas abrem, bem como a funcionalidade do design.

Aplicação móvel

Vários estudos comprovam que, hoje em dia, é mais comum um português possuir um smartphone do que um computador. Por isso, as aplicações móveis para casino e apostas desportivas tomam um papel muito importante na vida de qualquer jogador.

As aplicações de casino estão disponíveis para iOS, na App Store, e, recentemente, foram permitidas na Google Play Store. Mesmo assim, os utilizadores de Android podem descarregar as apps a partir de ficheiros APK.

Ao avaliar as aplicações, a equipa do casas de apostas online espera que estas não deixem de fora as funcionalidades encontradas em desktop. As páginas e os jogos devem abrir rapidamente e com ausência de erros no sistema.

Perguntas frequentes

1. Quais são os melhores sites de apostas?

A equipa do casas de apostas online recomenda a Betano, Solverde, ESC Online, Betclic, Bwin, Casino Portugal, Pokerstars, Bacana Play, Nossa Aposta e 888 Casino.

2. Qual o melhor site de apostas para ganhar dinheiro?

A técnica de jogo é o que lhe fará ganhar dinheiro. No entanto, pode optar por casas com bónus de registo e boas-vindas para começar a construir a sua banca.

3. Qual é o melhor site de apostas para jogadores iniciantes?

A equipa do casas de apostas online aconselha a Betano para os jogadores iniciantes, devido às ferramentas de apostas que tornam o processo de apostar mais simplificado.

4. É legal fazer apostas online nos sites em Portugal?

Sim, todos os sites que a equipa aborda são regulados e licenciados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

5. Quais são os sites de apostas com melhores odds?

Pela experiência do casas de apostas online, a Betano, Betclic e a Solverde são marcas muito competitivas no que toca às odds.

