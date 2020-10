PlayStation 5: tudo o que sabemos sobre a nova geração e as aventuras sem fim

Podes desde já deixar o aviso de que a partir do dia 19 de novembro se acabaram as horas certas para jantar! Estamos a pouco mais de um mês do lançamento oficial da PlayStation 5 (19 de novembro nas lojas portuguesas) e as expectativas são cada vez maiores. Esperam-nos a velocidade incrível, a elevada imersão e os jogos de cortar a respiração desta nova "máquina". A Sony já disse que esta nova geração de experiências vai além das expectativas e ofereceu um cheirinho: o alinhamento de jogos que podemos, desde já, esperar na PlayStation 5 (desce mais um pouco e já vês do que falamos!).

A edição digital da PlayStation 5 custa €399,99 (PVP recomendado) e a versão com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HP está disponível por €499,99 (PVP recomendado). Ambas as versões utilizam o mesmo processador personalizado, com CPU e GPU integrados para gráficos de fidelidade elevada de até 4K, bem como um SSD de velocidade ultrarrápida e um sistema de entrada e saída integrado, para tempos de carregamento ultrarrápidos.

Carregamento quase instantâneo, com velocidade ultrarrápida para carregar e mostrar com mais detalhe e rapidez... Este é apenas o começo para um mundo de novas possibilidades! Arriscamos mesmo a dizer que o disco SSD é um game-changer, sobretudo para o streaming. E agora questionamos também se esta não vai ser uma mudança fundamental para o que nos espera nos próximos tempos. É esperar para ver o que vai sair dos novos designs de jogo a partir de agora.

Independentemente da versão da PlayStation que escolheres, vais poder desfrutar das mesmas experiências de jogo transformadoras, graças ao comando sem fios DualSense e à tecnologia de áudio 3D, que possibilitam uma profunda sensação de imersão sem igual.

Estas tecnologias permitem criar um mundo mais consciente (para identificar alvos ou ataques próximos) e mais convincente, no sentido de proporcionar um ambiente mais "real" e, consequentemente, mais fascinante. Basta uns auscultadores para teres uma experiência de áudio 3D completa e um comando para sentir uma experiência sensorial extra e única nas mãos. Podes retirar aquele sistema de som estéreo da lista de presentes de Natal porque, simplesmente, já não vais precisar dele!



Com tudo isto, como é que não podíamos estar a contar os dias? Esta PS5 oferece a junção perfeita do visual, auditivo e tátil que eleva esta nova geração de jogos para o futuro.

Novidades da próxima geração

Para a próxima geração, a Sony preparou um catálogo de jogos carregado de novidades. Já sabemos que vem aí um novo jogo de God of War (será o jogo do ano?) e que Spider-Man: Miles Morales (incluindo uma Ultimate Edition) faz parte dos jogos que vão acompanhar este início de uma nova era.

Mas há mais... Horizon Forbidden West promete chegar como uma bomba e continuar uma história muito diferente do que costuma acompanhar a indústria dos videojogos. Sugerimos que espreites o gameplay do Demon’s Souls? Cuidado... É um dos grandes títulos a estrear nesta PS5!

Não há como escapar também ao novo Harry Potter Legacy. Com toda a certeza vai surpreender ou, pelo menos, acompanhar o hype que gerou até agora. Fãs do Harry Potter, estão aí?

Os títulos exclusivos para a PlayStation 5 vão custar entre €59,99 e €79,99 no lançamento. A Sony anunciou também a PlayStation Plus Collection, que mais não é do que um alinhamento selecionado de jogos para a PlayStation 4 que definiram uma geração. Desta forma, quem for subscritor do serviço Plus vai poder descarregar e jogar gratuitamente esta coleção na PlayStation 5. Vão lá estar jogos como Batman Arkham Knight, The Last of Us Remastered, Resident Evil 7, God of War… E muito mais!

Não desanime quem vai ter de se manter com a PS4 durante mais algum tempo, porque alguns destes jogos exclusivos – como Spider-Man, Sackboy e Horizon Forbidden – vão ganhar versões para a comunidade de jogadores da PlayStation 4. Embora tenham sido desenhados para tirar o maior partido das características únicas da PS5 (o SSD de velocidade ultrarrápida e o comando DualSense), quem tem a PS4 não vai ficar de fora. As versões digitais e em disco destes jogos incluem um upgrade gratuito depois para a PS5.

Acessórios a não perder

• Comando sem fios DualSense (€69,99) • Base de carregamento para os comandos DualSense (€29,99) • Auscultadores sem fios com microfone PULSE 3D (€99,99) • Câmara HD de 1080p e suporte incorporado para poderes filmar e transmitir os momentos épicos no jogo (€59,99) • Comando multimédia para navegares pelos filmes e streaming (€29,99)