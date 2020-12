PlayStation: cinco presentes que os gamers querem receber neste Natal

Estamos a três dias do Natal. Se estiveste este tempo todo à espera da chegada da nova PlayStation 5 às lojas e agora não sabes o que oferecer, toma nota: tudo o que os gamers querem está nesta lista!

Algumas destas sugestões são mais económicas, outras mais requintadas. Mas nenhuma falha! Tudo o que serve para melhorar a experiência de jogar promete ser o melhor presente de Natal de sempre:

1. Cartões presente da PlayStation

Seja para usar na PlayStation Store ou para ter na mão as subscrições do PlayStation Plus e do PlayStation Now, estes vales presente da PlayStation são das melhores prendas que se pode receber.

Carregamentos de carteira da PlayStation Store

Estes cartões presente de carregamentos de carteira estão disponíveis nas versões de €10, €20 e €50. São um artigo essencial! O crédito do cartão pode ser usado para comprar jogos novos e conteúdos disponíveis na PlayStation Store, a maior biblioteca mundial para PlayStation. É também uma forma de oferecer uma alternativa segura de pagamento online!

PlayStation Plus

Há três hipóteses de escolha: um mês (€8,99), três meses (€24,99) ou 12 meses de subscrição (€59,99). Este cartão presente dá acesso ao modo multijogador online de jogos como o FIFA, Call of Duty, Battlefield, GTA, NBA, Gran Turismo, entre muitos outros. É o que permite jogar online com os amigos, alinhar em torneios online e entrar na maior comunidade de gamers PlayStation. Vem também com 24 jogos escolhidos a dedo, que podem ser guardados para jogar na PlayStation durante todo o período de subscrição. Há também ofertas especiais e descontos exclusivos que só estão disponíveis para quem é subscritor do PlayStation Plus!

Este é um presente que convém não deixar escapar. A PlayStation anunciou recentemente que os subscritores do PlayStation Plus que tiverem a nova PlayStation 5 vão ter acesso a vários jogos que definiram a geração da PlayStation 4: Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World Persona 5 e muito mais. Esta coleção está disponível em Portugal desde 19 de novembro.

PlayStation Now

Mais um cartão presente com subscrição à escolha: um mês (€9,99), três meses (€24,99) ou 12 meses (€59,99). Esta é a entrada para a Netflix dos videojogos. O serviço de streaming da PlayStation dá acesso imediato a uma enorme biblioteca com mais de 700 jogos para a PS4, PS3 e PS2, que podem ser jogados em streaming ou, na maioria, descarregados diretamente para a consola. Há novos jogos adicionados todos os meses, desde grandes êxitos a exclusivos PlayStation.

2. Comando DualShock 4

Até 24 de dezembro podes comprar o comando sem fios DualShock por apenas €39,99. Queres melhor presente do que este? Com sorte ainda compras um para ti. Porque, na verdade, quantos mais comandos, melhor! Vem num packaging muito natalício e é o presente perfeito para aqueles que gostam de jogar com companhia. Para acompanhar, sugerimos o acessório com botões de controlo traseiros, um regresso ao mercado muito solicitado e que permite aos gamers elevarem de forma incrível a capacidade competitiva.



3. Grandes títulos da PS4

São os clássicos, os obrigatórios, os mais desejados. Há quatro jogos para a PlayStation 4 que não podiam ficar de fora desta lista:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

É regresso em grande para uma nova aventura Marvel em mundo aberto. Aqui vive-se a ascensão de Miles Morales, enquanto o novo herói descobre poderes mágicos e explosivos para se transformar no seu próprio Spider-Man.

Até 24 de dezembro, Marvel's Spider-Man: Miles Morales está à venda por €39,99 (antes, €59,99).

The Last of Us Parte II

É o jogo de uma geração e o vencedor de muitos prémios que o categorizam como o melhor jogo do ano. Este exclusivo PlayStation, aclamado pela crítica, traz uma história emocional e complexa. O gameplay e a narrativa são imersivos e levam o jogador a enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie, que desafia as noções de certo/errado, bem/mal, herói/vilão.

Até 24 de dezembro, The Last of Us Parte II está à venda por €39,99, em vez dos €69,99 habituais.

Ghost of Tsushima

Temos um rol de palavras para descrever este jogo: inacreditável, espantoso, surpreendente, extraordinário... Podíamos continuar, mas já deu para perceber, certo? Mais um exclusivo PlayStation que transporta os jogadores até ao Japão feudal. É um jogo de ação e aventura, num deslumbrante mundo visual, com uma narrativa de jogo impressionante e personagens cativantes. Deixamos um pequeno spoiler: na ilha de Tsushima, devastada pela guerra, o samurai Jin Sakai depara-se com a decisão mais difícil da vida para proteger o povo e salvar a terra.

Até 24 de dezembro, Ghost of Tsushima está à venda por €49,99, em vez dos €69,99 habituais.

Call of Duty Black Ops Cold War

É o mais recente lançamento da franquia histórica da Activision. Foi lançado há cerca de um mês. Com este jogo, vamos diretos para o centro e para as profundezas do volátil combate geopolítico da Guerra Fria no início dos anos 80.

Até 24 de dezembro, Call of Duty Black Ops Cold War está à venda por €49,99, em vez dos €74,99 habituais.

4. Coleção PlayStation Hits

Uncharted 4: O Fim de um Ladrão, God of War, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Remastered... São apenas alguns dos grandes êxitos que fazem parte desta seleção de melhores jogos para a PlayStation 4 e que podem ser oferecidos assim de uma vez só. Até 24 de dezembro, esta gama está disponível a um preço fantástico: €9,99, em vez dos habituais €19,99. Por esta não esperavas, pois não?

5. Jogos exclusivos e acessórios para a PS5

Sim, já sabemos. Está esgotada em todo o lado. Há sortudos que já a têm em casa (a inveja – saudável – é muita!) e há milhares de jogadores em Portugal na ânsia de a poder comprar. Por eles, terminamos esta lista com os jogos e os acessórios que podes oferecer a quem já tem a desejada consola e a todos aqueles que sabes que vão ter assim que conseguirem agarrar nela. Nada melhor do que lhes abrir o apetite!

Há três grandes jogos imperdíveis para a PS5: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls e Sackboy: A Big Adventure. Qualquer um deles vive-se e joga-se melhor se vierem com os acessórios essenciais que acompanham esta nova geração da PlayStation.

A grande inovação vai para o novo comando sem fios DualSense, que permite desfrutar de uma experiência de jogo única – graças ao feedback háptico e aos gatilhos adaptativos. Com ele, temos toda a ação nas palmas das mãos.

Para seres um Pai Natal cool, junta ao pacote a base de carregamento do DualSense, que permite carregar até dois comandos em simultâneo sem ter de os ligar à consola. E, já agora, põe também no saco os novos auscultadores 3D, sem fios e com microfone aperfeiçoado, que permitem uma experiência de áudio perfeita, com cancelamento de ruídos e controlos de acesso fácil.

A câmara HD – com lentes duplas para captar vídeos de 1080p – é outro presente perfeito para os gamers que gostam de dar na vista e de partilhar as conquistas no mundo virtual. Só mais uma sugestão: o comando de multimédia, que permite navegar de forma prática e intuitiva pelo entretenimento na PS5 e na TV.