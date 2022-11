Quem treinar pode ganhar: há mais duas sessões de preparação para a corrida São Silvestre e prémios imperdíveis

Restam menos de dois meses até ao final do ano e é caso para dizer: já cheira à São Silvestre El Corte Inglés, o derradeiro desafio de 2022 que promete meter Lisboa a correr no dia 31 de dezembro. Com o aproximar da corrida, é normal que a ansiedade cresça entre os participantes, pelo que lhe apresentamos o melhor remédio para não stressar: calçar as sapatilhas e começar a treinar.

Quer esteja inscrito na corrida de 10 km, na caminhada de 5 km ou na divertida Corrida das Crianças, com 500 metros repletos de diversão para os mais pequenos, é sempre importante ir preparado. É a pensar nisso que, em parceria com o Correr Lisboa, agendámos sessões de treinos abertas a todos. A primeira teve lugar no último fim de semana, mas não se preocupe porque tem mais duas oportunidades, às 10 horas dos dias 12 e 19 de novembro, com o objetivo de não só desentorpecer os músculos, como preparar a estratégia para o dia 31 de dezembro. O local de partida e chegada será na entrada principal do El Corte Inglés, em Lisboa, em concreto na Rua Marquês da Fronteira (junto ao ecrã).





Treinos de preparação 12 de novembro, às 10 h

19 de novembro, às 10h

Ponto de encontro: entrada principal do El Corte Inglés

Além de totalmente gratuitos, pode decidir até que ponto quer desafiar o corpo nos treinos, com duração de aproximadamente 40 a 45 minutos. À disposição terá três níveis – Iniciado, Médio ou Avançado – e em cada um deles o grupo será liderado por um guia Correr Lisboa. O exercício, a animação e a boa-disposição estão, por isso, garantidos, mas… há mais.

É que a partir do momento em que fizer o registo no local e se apresentar na linha de partida, habilita-se logo a ganhar os prémios imperdíveis que vamos sortear entre os participantes, entre eles três inscrições gratuitas na prova e três cartões-presente El Corte Inglés no valor de €75, €100 e €150. As condições podem ser consultadas aqui: https://www.elcorteingles.pt/ajuda/pt/nossos-servicos/cartao-presente/

Do aquecimento ao descanso: dicas essenciais para arrasar

Se já só tem olhos para a grande corrida no último dia do ano, saiba que não basta aparecer e correr. Os treinos são importantes, mas são apenas uma parte da preparação que deve fazer para chegar à São Silvestre El Corte Inglés na melhor condição. Por um lado, antes de arrancar, é indispensável fazer um bom aquecimento, entre 10 e 15 minutos e com especial foco nos joelhos e tornozelos, e realizar alongamentos, que o vão ajudar a relaxar os músculos e a evitar as dores musculares no final da corrida. São exercícios essenciais para aumentar a circulação sanguínea, proporcionar um melhor desempenho desportivo e reduzir a probabilidade de lesões.

No início do treino, deve começar em passo lento, em jeito de caminhada, e gradualmente aumentar o ritmo e a intensidade – algo que, melhor do que ninguém, os guias Correr Lisboa saberão aconselhar. A propósito da preparação, pode – e deve – monitorizar a corrida, nomeadamente o ritmo e o tempo. Seja com recurso a um smartwatch ou aplicações no telemóvel gratuitas para o efeito, é uma boa ferramenta para analisar a evolução nas semanas que antecedem o grande dia. Por fim, mas não menos importante, deve respeitar outros aspetos fundamentais para que possa atingir os objetivos. Privilegie uma alimentação equilibrada, hidrate bem o corpo com muita água e dê ao corpo o descanso que ele precisa – quem não gosta de dormir, pelo menos, oito horas?

E como sempre, pode contar com a nossa ajuda. Ao longo das próximas semanas, continuaremos a dar-lhe, no site de Record, dicas e conselhos, elaborados por treinadores, nutricionistas e antigos atletas, para que faça a melhor preparação para a prova em que todos querem participar.