Quer comprar casa ou um carro novo e não sabe como conseguir um empréstimo? Nós ajudamos

O que nos diz: vamos jogar para ganhar?

Acabámos de entrar em 2024 e se uma das suas resoluções de Ano Novo passa pela compra ou construção de uma casa, ou até pela vontade de fazer obras, a Flipai é a opção certa para pedir um empréstimo, de forma simples, rápida e grátis. Adquirir um imóvel não é fácil, sobretudo nos dias que correm. Contrair um crédito habitação é, afinal, uma das decisões mais importantes da nossa vida e se é verdade que se trata de um processo complicado, cheio de burocracia, não tem de todo de ser um pesadelo repleto de gastos e papelada., supervisionada pelo Banco de Portugal, especializada em soluções de pagamento, que simplifica o processo de crédito e oferece acompanhamento personalizado aos seus clientes, em todas as etapas. E não estamos a falar apenas de crédito habitação. Se, por outro lado, procura, a Flipai também apresenta uma grande variedade de opções. Use o simulador de crédito habitação e consiga crédito para um novo automóvel, para fazer aquela viagem de sonho ou para investir na sua educação, entre outros projetos.

A Flipai trabalha com os principais bancos nacionais e faz a mediação entre estes e os clientes, de modo a conseguir a melhor proposta de crédito habitação para si. A empresa não só agiliza o processo de negociação, ao comparar as propostas das várias entidades bancárias, como ajuda ainda a recolher a documentação pedida e acompanha o cliente até ao momento da escritura.



Quanto vou pagar por este serviço?

Nada, o serviço da Flipai é totalmente gratuito. A remuneração da empresa é feita pelas instituições bancárias com as quais tem parceria, não havendo qualquer impacto nas condições do seu crédito habitação, pelo contrário. Ao utilizar o serviço, tem a garantia de que irá receber as melhores propostas de crédito à habitação existentes no mercado. Faça já a sua simulação de crédito e conheça o valor da sua prestação.



Crédito habitação descomplicado

Quando se fala de crédito habitação, é fundamental compreender os termos envolvidos que influenciam diretamente o custo do empréstimo. Além do spread, há outros parâmetros a ter em conta, como a Euribor, o valor da TAEG (Taxa Anual de Encargos Efetiva Global), a TAN (Taxa Anual Nominal) e o MTIC (Montante Total Imputado ao Cliente). O melhor banco para pedir o crédito à habitação vai ser aquele que melhor se adequar a cada cliente, ao seu perfil e ao tipo de crédito que pretende contrair. O serviço da Flipai descomplica todo o processo. Além de garantir uma visão clara das melhores opções disponíveis no mercado ao comparar o crédito habitação entre bancos, obter a proposta ideal e indicar a prestação mensal, o apoio deste serviço e da equipa especializada agiliza todo o desenrolar do pedido de crédito habitação.



Como pedir crédito habitação em cinco passos



Encontrar o crédito habitação que se adequa ao seu caso concreto requer uma análise cuidada, perceber se há ou não elegibilidade e capacidade de pagar o empréstimo a longo prazo. Siga estes cincos passos e tome a decisão certa:





1. Faça uma análise inicial



Avalie quanto pode pagar de entrada, sabendo que, regra geral, os bancos emprestam 85% a 90% do valor do imóvel. Se possível, tenha também uma percentagem extra disponível para fazer face aos encargos adicionais, como as taxas de abertura do crédito, os honorários do notário, custo de documentos e os impostos.





2. Prestação a pagar ao banco



Para saber quanto pode solicitar ao banco, a taxa de esforço, no caso do crédito à habitação, não deve superar os 35%. Ou seja, a prestação da casa não pode ser superior a 35% do rendimento mensal do agregado familiar.





3. Tempo de amortização



O prazo da amortização do empréstimo vai depender da idade do titular mais velho, podendo estender-se até 40 anos.





4. Encontre o banco certo



Após abordar os três primeiros pontos, há que encontrar o banco que oferece as melhores condições para o crédito habitação. E é neste momento que a Flipai entra em ação. Uma equipa de especialistas vai analisar o seu caso, comparar as melhores opções no mercado e ajudar a escolher o banco que se adequa ao que procura.





5. Faça a simulação



"Quanto dinheiro posso pedir emprestado ao banco?", "Qual vai ser a prestação mensal?, são apenas algumas das questões dos compradores. O simulador de crédito habitação da Flipai responde a todas as suas dúvidas. Basta responder a três perguntas – o seu nome e contacto, o valor que precisa de pedir ao banco e a finalidade do crédito habitação (comprar casa, construir, transferir crédito ou um crédito para outros fins, como obras) – para a equipa da empresa entrar em contacto consigo e começar a trabalhar no caso.











Já tem crédito habitação, mas quer mudar de banco?

Numa altura em que o custo de vida está cada vez mais alto, a subida do preço da prestação da casa é um dos grandes medos de muitos portugueses. Transferir o crédito habitação para outro banco pode ser a melhor solução face a uma prestação elevada, se pretender mudar para uma taxa de juro mista ou fixa ou se desejar consolidar todos os empréstimos num único crédito. A Flipai pode ajudá-lo com a transferência do seu crédito habitação através de simulações de crédito personalizadas. Depois de responder às perguntas, os consultores da empresa contactam o cliente, explorando alternativas no mercado até encontrar as condições mais vantajosas para reduzir a prestação mensal.



Rápida, sem qualquer custo e sem chatices, a Flipai esclarece todo o processo do crédito habitação, acompanhando-o passo a passo até à escritura. Além de oferecer crédito para outras finalidades, desde crédito para obras, automóvel, viagens ou educação.



Neste novo ano, descomplique e mude (tranquilamente) de vida!