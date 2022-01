Sagres leva adeptos aos estádios e ainda lhe dá a hipótese de ser entrevistado por um jogador do seu clube

Sabemos bem que guarda um lugar especial no coração para o seu clube e que veste a camisola em qualquer oportunidade, mas não é todos os dias que tem a hipótese de se tornar num selecionador do seu clube. Este é o momento certo para mostrar a todos aquela paixão imensa inexplicável. Com os clubes a viver um período “estranho”, com algumas dificuldades para levar os adeptos aos estádios, está na hora de vestir mais uma vez a camisola e ajudar o seu clube com o apoio da Cerveja Sagres. Está oficialmente aberta a procura pelo melhor Selecionador de Adeptos. Vai perder esta oportunidade?

Sagres lança Selecionador de Adeptos

Estávamos habituados a vestir a camisola com regularidade, a encher as bancadas e a viver ao máximo as emoções do futebol, em conjunto. Mas entretanto veio uma pandemia, com algumas restrições que impuseram dificuldades aos clubes para levar adeptos aos estádios. Os efeitos fizeram-se sentiram e a Sagres quer ajudar todos a “fintar” os obstáculos, com as devidas medidas de segurança, claro. Junte-se à ação, apoie o seu clube e escolha 11 adeptos (os melhores!) para animar as bancadas dos clubes patrocinados pela Cerveja Sagres.

Candidaturas abertas

Há 15 vagas à disposição. Entre os requisitos para ser escolhido está a experiência mínima de 18 anos a apoiar o seu clube, uma paixão comprovada pelo desporto-rei e, claro, olho clínico para escolher o melhor onze de adeptos todas as jornadas. Os candidatos a Selecionadores de Adeptos passam por um processo de avaliação que inclui uma entrevista com o capitão ou com um jogador de referência do seu clube. Sim, sim, vai mesmo ser entrevistado à séria. Vista-se a rigor!

Depois de passar a prova, a Sagres dá-lhe a hipótese de oferecer bilhetes cedidos pela marca Sagres a 11 adeptos por jogo do seu clube, para juntos viverem as emoções do futebol e animar as bancadas.

Mas não se fica por aqui! O Selecionador de Adeptos é ainda recompensado com um pack mensal de Cerveja Sagres em casa e o selecionador com a melhor prestação em jogo ganha ainda bilhetes para acompanhar e torcer pela Seleção Nacional num jogo internacional com estadia incluída.

De que é que está à espera? As candidaturas para a vaga de selecionador do seu clube estão aqui: linktr.ee/selecionadordeadeptos. Consulte o regulamento, aqui.

Clubes patrocinados pela Cerveja Sagres