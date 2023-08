Se pudesse testar um destes Mercedes-Benz, qual escolheria?

Se há marca que está na linha da frente no que toca a inovação e desempenho é a Mercedes-Benz. A marca alemã sempre foi um símbolo da revolução automóvel, estabelecendo tendências e definindo o presente e o futuro da mobilidade, sem exceção para a revolução elétrica. Com a gama EQ, uma linha de carros elétricos de alto desempenho, a Mercedes-Benz reforça o compromisso de estar na vanguarda da excelência, trazendo para o presente a tecnologia de ponta que se espera para um futuro sustentável e consciente.

Para a Mercedes-Benz, o futuro é agora e o roadshow Mercedes-Benz On The Road, na Marina de Vilamoura, é testemunho disso. Até 20 de agosto, a marca tem em exposição os modelos da gama EQ, com test drive disponível para sentir o que é conduzir um automóvel 100% elétrico da Mercedes-Benz – inscrições abertas ao público aqui.

Há modelos para todos, numa combinação de performance, agilidade e versatilidade. Consegue escolher um? A bola está do seu lado.

EQE SUV: o equilíbrio perfeito

É a escolha ideal para os que procuram um SUV elétrico elegante que combina a sofisticação intemporal da marca com a mais recente tecnologia de mobilidade sustentável, para uma experiência de condução elétrica excecional. O design elegante e aerodinâmico reflete a identidade única da família EQ da Mercedes-Benz. O interior é um oásis de luxo e tecnologia, em que o conforto e a conetividade se fundem numa experiência de condução sem precedentes. Destaque para o sistema de som Dolby Atmos, que coloca a experiência sonora num novo patamar, criando uma experiência de som a 360 graus.

EQE 350+ SUV disponível para test drive em Vilamoura: até 578 km de autonomia totalmente elétrica e potência até 292 CV. Disponível também na versão EQE 500 4MATIC SUV: até 540 km de autonomia totalmente elétrica e potência até 408 CV.

EQE Limousine e AMG EQE Limousine: luxo e desempenho num só carro

Esta versão do EQE conta com todas as características do SUV mencionadas acima, combinadas com a elegância intemporal de uma Limousine. O design requintado deste sedan elétrico é um exemplo de refinamento e tecnologia avançada, combinando luxo e desempenho num só carro. A atenção aos detalhes é evidente, com materiais de alta qualidade e um ambiente acolhedor, além de uma condução suave e fluida.

Se é dos que procuram uma experiência de condução ainda mais eletrificante, não vai querer perder, nem por nada, a vivência única que só a Mercedes-AMG pode proporcionar. O AMG EQE Limousine combina condução elétrica com a exclusividade e o poder característicos da performance desportiva que a marca AMG representa. Ninguém fica indiferente à tecnologia elétrica com selo AMG. Dos detalhes no design, incluindo no interior, à condução desportiva, é a escolha para os que nutrem uma paixão pela condução desportiva e procuram uma versão elétrica, não abdicando da potência.





EQE Limousine 350 disponível para test drive em Vilamoura: até 639 km de autonomia totalmente elétrica e potência até 292 CV.



AMG EQE Limousine 53 disponível para test drive em Vilamoura: até 526 km de autonomia totalmente elétrica e potência até 626 CV.

EQS SUV: uma obra de arte

Partilha as características mencionadas nos EQE, contando também com o sistema de som Dolby Atmos. O design confere-lhe uma presença magnética, com aura de exclusividade, que se manifesta no exterior e no interior – realce para o santuário de luxo que é o interior deste SUV, com materiais premium e destaques personalizados que refletem a excelência artesanal da Mercedes-Benz. Um test drive neste EQS SUV, ainda para mais na versão 508 4MATIC, disponível no roadshow, é uma experiência inigualável. Depois de o testar, difícil vai ser querer largá-lo. Tem sorte que aqui não há fecho de mercado.

EQS SUV 580 4MATIC disponível para test drive em Vilamoura: até 594 km de autonomia totalmente elétrica, potência até 544 CV e capacidade até sete lugares.

EQA: o elétrico compacto

É um SUV compacto totalmente elétrico, que faz lembrar o GLA, mantendo todas as características emocionantes deste modelo, combinadas neste caso com uma eficiente cadeia cinemática elétrica. O design elegante e aerodinâmico cativa à primeira vista, refletindo a perfeita harmonia entre beleza e eficiência. Este SUV elétrico possui uma identidade própria e é instantaneamente reconhecível como um membro da família EQ.

No interior, o EQA recebe-o com um ambiente sofisticado e tecnológico. O painel de instrumentos com o sistema MBUX Hyperscreen proporciona acesso intuitivo a todas as funções essenciais do carro e uma experiência de condução altamente personalizada.

Sendo a segurança uma prioridade na Mercedes-Benz, o EQA está equipado com sistemas de assistência à condução de última geração para garantir a tranquilidade em todas as viagens, desde a monitorização do trânsito até à prevenção de colisões.

EQA 250+ disponível para test drive em Vilamoura: até 520 km de autonomia totalmente elétrica e potência até 190 CV.

EQB: o "irmão maior"

Daqui pode esperar um carro que combina versatilidade, espaço e sofisticação, sem comprometer o desempenho. O EQB é o SUV ideal para quem procura uma condução elétrica sem abdicar do conforto e da elegância que a Mercedes-Benz sempre ofereceu. O design arrojado e imponente é uma presença marcante em qualquer estrada, com o interior acolhedor a oferecer espaço para até sete ocupantes.

Conte com uma experiência tecnológica de vanguarda, graças ao Assistente ECO – que utiliza dados de navegação, reconhecimento dos sinais de trânsito e dos sensores do carro para uma estratégia de eficiência e uma condução preditiva que permite economizar energia e, consequentemente, prolongar a autonomia – e o Sistema de Navegação com Inteligência Elétrica que calcula o percurso mais rápido até ao destino, incluindo paragens necessárias para carregamento com base em simulações contínuas da distância, topografia do percurso e até meteorologia.

O EQB não é exceção na segurança como prioridade e está equipado com sistemas inteligentes de assistência à condução de última geração, como o Assistente Ativo da Faixa de Rodagem e o Assistente Ativo de Travagem.

EQB 350 4MATIC disponível para test drive em Vilamoura: até 420 km de autonomia totalmente elétrica, potência até 292 CV e capacidade para sete lugares.

Test drive em Vilamoura Os test drives da gama EQ da Mercedes-Benz decorrem até 20 de agosto, das 11h às 15h e das 17h às 24h, na Marina de Vilamoura, Algarve. Não perca ainda as apresentações do novo Mercedes-Benz Classe E e dos Extras Digitais, todos os dias às 14h30 e a todas as horas a partir das 17h até às 23h.

Apresentação oficial do novo Mercedes-Benz Classe E

É o ícone das Limousines para Executivos, marcado pelo luxo e conforto de condução, a par de uma experiência de entretenimento imersiva – com iluminação ambiente, entretenimento 5G, câmara de vídeo e selfies (vai uma chamada Zoom enquanto conduz? Também pode gravar vídeos para o TikTok), entre outros –, além da inteligência e conveniência, graças a componentes como o assistente de voz MBUX, navegação com pontos de interesse, reconhecimento de rotinas... Só ver para crer. Este não é um Classe E qualquer. Com motores a diesel e gasolina, marca a transição definitiva dos motores a combustão para um futuro 100% elétrico – todos os motores da nova gama Classe E são eletrificados com tecnologia mild-hybrid ou híbrida plug-in.

Faça-se "olheiro", mas prepare-se bem, porque este novo Classe E passa fácil os testes físicos (além dos visuais!).

Extras Digitais prometem "contratações" ao alcance de um clique

Durante o roadshow, a Mercedes-Benz apresenta ainda os tão aguardados Extras Digitais, que oferecem upgrades em funções do veículo diretamente do smartphone. Com recursos vitalícios e gratuitos a partir da ativação – como telediagnóstico, gestão de acidentes e avarias e gestão de manutenção – e extras disponíveis gratuitamente por três anos a partir da ativação – como o Pack de Navegação Premium MBUX ou os Serviços Remotos para controlo total do carro em qualquer hora e em qualquer lugar –, a Mercedes-Benz proporciona conveniência e segurança ao alcance de um clique.

"Ambition 2039" é prioridade

O projeto da Mercedes-Benz está traçado. A Mercedes-Benz não se preocupa apenas em oferecer carros elétricos de excelência, mas também em garantir um futuro sustentável para todos, e todos os "reforços" vão nesse sentido.

Com a eletrificação de toda a frota de automóveis, o carregamento com energia verde, a melhoria da tecnologia das baterias, o uso extensivo de materiais sustentáveis e reciclados e o investimento em energias renováveis na produção, a Mercedes-Benz pretende liderar o caminho para um futuro mais verde.