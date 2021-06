Sono: o treino invisível dos desportistas

Não será a primeira vez que ouvimos dizer serem necessárias entre sete e oito horas de sono diárias para que este seja, efetivamente, reparador ao nível do corpo e da mente. Mas, na verdade, uma boa noite de sono tem muito mais que se lhe diga do que apenas a quantidade de horas dormidas. Especialmente, quando estamos a falar de desportistas!

Partindo da rotina diária, requisitos de desempenho e treinos, é importante ter em conta não só a quantidade, mas também a qualidade do sono. Quando bem equilibrados, estes são fatores que acabam por melhorar questões como a memória visual dos profissionais de alto rendimento, bem assim como o trabalho global e o bem-estar emocional. Todas elas capacidades necessárias para garantir rapidez face ao adversário, para ajudar a processar as múltiplas informações que aparecem a cada segundo e para lidar com o stress que persiste por várias horas.

Dormir também é treinar…ou quase!

Dizem os especialistas que trocar o descanso pelo treino anula as vantagens que o desporto poderá proporcionar. Sem o devido descanso, os desportistas acabam por ter a energia reduzida, já que o organismo deixa de ter capacidade para armazenar glicogénio, responsável pela reserva de energia de que o indivíduo precisa.

Durante o sono, o corpo está também a produzir a hormona do crescimento, que contribui para evitar a acumulação de gordura e melhorar a performance pelo aumento da síntese proteica dos músculos. E assim, os músculos recuperam do esforço realizado durante o dia, evitando um estado de debilidade permanente e de deterioração das fibras musculares.

Um sono de qualidade influencia diretamente o dia a dia, afetando o bem-estar, atitude e inclusivamente a felicidade. Contas feitas, não será de estranhar que se diga mesmo que o descanso pode ser considerado o treino invisível dos desportistas.

Quando o colchão faz a diferença

É, no entanto, importante destacar que no descanso intervêm diferentes fatores que influenciam a qualidade do sono: um dos principais é mesmo o colchão que atua fisicamente no corpo. Outros elementos a ter em conta são a temperatura ou o nível de luminosidade e ruído. Se a união de todos estes elementos for positiva, então é possível obter inúmeros benefícios físicos e psíquicos.

Ao escolher um colchão para uma pessoa ativa, a adaptabilidade terá de ser superior no sentido de se conseguirem maiores benefícios. Os colchões viscoelásticos asseguram um efeito descontracturante ideal nestes casos. E a qualidade do colchão é o grande cúmplice do descanso.

Prevenir lesões com Sojamax

A Maxcolchon conta com o colchão Sojamax, desenhado exclusivamente para desportistas. A cada noite que passa, este colchão trabalha na prevenção de lesões, recuperando o desgaste diário da musculatura enquanto se dorme.

Com uma elevada adaptabilidade ao corpo graças à viscoelástica de 90 kg, uma densidade superior para um poder descontracturante exímio, o colchão Sojamax evita as lesões e as contraturas.

O núcleo perfilado garante que o colchão tenha um excelente acolhimento ao corpo e que acompanhe os movimentos enquanto se dorme, facilitando o conforto. E lembre-se de que os sete pontos de descanso do colchão proporcionam um repouso livre de pressões, libertando o stress acumulado no corpo. A solução para todos os desportistas que procuram maior qualidade durante o sono.