The Last of Us Parte II: está a chegar um dos jogos mais aguardados de sempre para a PlayStation

Hoje, dia 18 de junho, às 18h, podes juntar-te em direto ao primeiro festival online MODO PlayStation Live, numa emissão de mais de duas horas. Gonçalo Morais tem prémios para dar, incluindo uma PS4 PRO de Edição Limitada The Last of Us: Parte II. Joana Ribeiro, Ric Fazeres e Rui Unas são outros convidados especiais desta emissão, marcada para celebrar a chegada "do maior jogo do ano e um dos mais aguardados desta geração PS4", garante a PlayStation Portugal.

Diogo Piçarra, o padrinho do desafio musical lançado pela PlayStation Portugal no Instagram, vai interpretar uma versão única e inédita do tema Through the Valley. Na emissão, vamos ficar a conhecer os vencedores deste desafio.

The Last of Us: Parte II convida os jogadores a vestir a pele de Ellie, para viver, na primeira pessoa, uma aventura intensa dramática e emotiva. Cinco anos após a perigosa viagem pelos Estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Durante algum tempo, viveram entre uma comunidade próspera de sobreviventes, o que lhes trouxe paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados. Mas um evento violento interrompeu esta paz e Ellie embarca agora numa viagem incansável para fazer justiça e virar a página. Um a um, Ellie persegue os responsáveis e é obrigada a confrontar as consequências devastadoras, físicas e emocionais, das suas ações.