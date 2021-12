Torne a iluminação de sua casa mais inteligente

WiZ Hero

O WiZ Hero, da WiZ, é um candeeiro de mesa pré-programado com dois modos – despertar e deitar – para que o seu ritmo circadiano não se desregule conforme a hora do dia – pois a forma como o nosso corpo e cérebro reagem à luz não é sempre igual. O WiZ Hero tem também a vantagem de ser versátil, cabendo em qualquer lado, e é capaz de transformar um espaço de trabalho ou lazer num lugar aconchegante para descanso ou leitura, conforme as necessidades do momento.