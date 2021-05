Treinos ao ar livre. Sabe onde praticar desporto?

Faltam poucos dias para arrancar o Record Lisboa Fit, com vários jardins lisboetas a receber, diariamente, inúmeras atividades. Há aulas para todos os gostos e condições físicas. Treino de HIIT? Check. Danças latinas? Check. Aulas com peso corporal? Check. Treinos de cardio? Check. Aulas de yoga? Check.

Entre 17 de maio e 3 de junho, o Record promove o exercício físico ao ar livre para todos numa iniciativa conjunta com a Fidelidade/Multicare Vitality. Pode participar numa das cinco modalidades disponíveis, que vão acontecer em três dos melhores locais para praticar desporto ao ar livre em Lisboa. Para quem não conseguir marcar presença fisicamente, não se preocupe! Estas aulas vão ser transmitidas em streaming diretamente no site do Record Lisboa Fit.



Jardins de Lisboa

recebem aulas imperdíveis Três semanas dedicadas ao desporto

INATEL, Estádio 1º de Maio 17 a 20 de maio

Jardim Vasco da Gama, Belém 24 a 27 de maio

Centro de Treino de Ténis, Jamor 31 de maio a 3 de junho

Agenda preenchida nas próximas três semanas

São cinco atividades diferentes e um total de 14 aulas. As segundas-feiras (17, 24 e 31 de maio), com o treinador Johnny Oliveira, são dedicadas ao HIIT (high intensity interval training), que consiste na prática de um treino intervalado de alta intensidade com períodos de descanso. É o melhor treino para quem quer queimar calorias de forma acelerada, mas ainda assim indicado para construir massa muscular – o melhor de dois mundos!

À terça-feira é dia de Danças Latinas com Ricarda Sauer (18, 25 de maio e 1 de junho). Prepare-se para uma aula completa que trabalha o corpo todo – braços, abdominais, costas, glúteos e pernas. Com passos de ginástica aeróbica à mistura, estas aulas de dança são perfeitas para perder peso e ajudar a tonificar os músculos, de forma descontraída e divertida.

As quartas estão reservadas para três aulas de Treino com Peso Corporal, dadas por Tânia Silva (19, 26 de maio e 2 de junho), nas quais o corpo é o único equipamento de que precisa. O objetivo é movimentar todos os grupos musculares de forma natural, o que significa que com este treino desenvolve habilidades como a força, o equilíbrio, a noção espacial e a flexibilidade. Com estas aulas aprende a treinar em qualquer lugar, a qualquer hora, para aumentar a força e a resistência muscular. CardioMaster é a segunda aula dada por Tânia Silva (quinta-feira, 20 e 27 de maio) para queimar calorias e transpirar em bica. Esta aula fortalece os sistemas cardiovascular, respiratório, imunitário e hormonal. Prepare-se para uma hora completa de treino com muito ritmo, que combina movimentos de aeróbica com exercícios de força. Estas três semanas dedicadas ao desporto terminam sempre com uma aula de Yoga (sextas, 21 e 28 de maio) e Street Yoga (quinta, 3 de junho). A primeira modalidade dispensa apresentações, com a promessa de terminar a semana em paz e tranquilidade com um reset da mente. Já a segunda, o street yoga, é uma tipologia de yoga muito recente e pouco praticada em Portugal – mais mexida, mais dinâmica, mais trendy. As aulas são dadas por Carla Gonçalves e Jean Pierre. Este treino é perfeito para terminar a semana da melhor forma: ajuda a melhorar a postura, desenvolver a consciência corporal e controlar a respiração, stress e ansiedade.



"Não quero retirar as pessoas dos centros comerciais, mas praticar exercício é bem melhor"

Em entrevista ao Record (originalmente publicada na edição do dia 11 de maio), José Villa de Freitas, marketing manager da Fildelidade, explica a importância do exercício físico ao ar livre, sobretudo em contexto de pandemia. É através do Multicare Vitality, programa da Fidelidade que incentiva a prevenção e a premiação de um estilo de vida saudável, que a marca de seguros apoia o desporto, sobretudo o desporto de lazer. Quem usa a app da Multicare Vitality consegue monitorizar o ritmo cardíaco, acompanhar a evolução dos treinos e ainda recebe pontos que contam para as metas semanais (pode ganhar prémios, bónus e descontos).

"Quanto mais saudáveis estiverem os nossos clientes, menos doentes estão e, por isso, recorrem menos aos serviços. As pessoas ganham, porque estão mais saudáveis, e nós [Fidelidade] também ganhamos com isso", explica José Villa de Freitas

A par do apoio à Volta a Portugal em bicicleta, das parcerias com o Sporting, Benfica e FC Porto e o apoio aos torneios de padel profissionais, a Fidelidade procura também apoiar a prática de desporto regular, de lazer, para todos. O objetivo é simples: promover os hábitos saudáveis.

"Esta [iniciativa com o Record] surgiu no momento certo. Veio casar com o desconfinamento e mostrar uma coisa que tantas vezes dizemos: isto é, a prática de desporto para toda a gente. Não queremos atletas de competição, apesar de termos a Patrícia Mamona e o Nelson Évora como embaixadores, não é este espírito que está por trás do Vitality. É muito mais a caminhada, a bicicleta, os exercícios de manhã ou de fim de dia", justifica José Villa de Freitas.



Desconfinamento: Record Lisboa Fit respeita as normas da DGS

"Vamos ter 60 pessoas, que é o máximo. Poderíamos ter mais, por temos espaço para isso, mas não queremos, precisamente para haver outro controlo. As pessoas ficarão totalmente separadas, 2 metros para a frente e para trás. Não vamos exceder a capacidade, não há ajuntamentos. Quem não se conseguir inscrever pode sempre fazê-lo virtualmente. Vamos ter PT e monitores. Vamos também ter duas embaixadoras – a Isabel Silva e a Helena Isabel –, que vão estar em duas aulas de HIIT e yoga. Mas as pessoas poderão sempre assistir em casa ou fazer ao ar livre", explica o marketing manager da Fidelidade.

Aulas promovem o estilo de vida saudável

As atividades que marcam esta edição do Record Lisboa Fit foram escolhidas com o propósito de serem abrangentes para toda a gente. "Não são muito puxadas, mas são interessantes para que as pessoas se entusiasmem e, possivelmente, sigam alguma delas. O final, que está marcado para 3 de junho, contará com uma ação especial", desvenda José Villa de Freitas.

"Raras foram as pessoas que não ganharam peso no confinamento, porque nos impedia de fazer coisas ao ar livre. Isto não é apenas uma ideia da Fidelidade, somos é o único que tem este programa [do Multicare Vitality] que incentiva e premeia. A prática de um estilo de vida mais saudável tem vindo a crescer. A nova geração é claramente mais empenhada. Há claramente um maior foco que toca a esta atividade física regular", explica.