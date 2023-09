UD Leiria-AVS SAD

Jogo no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, às 15h30 do dia 2 de setembro (sábado)

A União de Leiria recebe, este sábado, às 15h30, o AVS SAD em jogo da 4ª jornada da 2ª Liga. A equipa orientada pelo técnico Vasco Botelho da Costa vai procurar o regresso às vitórias em casa, depois da derrota na deslocação ao FC Porto B, por 2-1. A equipa do Lis arrancou a época com um empate a zeros diante do Paços de Ferreira, na Mata Real, e venceu o Benfica B (3-1) no primeiro jogo em casa, com mais de 12 mil espectadores nas bancadas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa.



A União de Leiria terá agora pela frente o AVS SAD, treinado por Jorge Costa, que ainda não perdeu na competição. A época começou com duas vitórias – ambas por 1-0 – frente ao Belenenses e Marítimo. Na última ronda, empatou sem golos na receção ao Torreense. O AVS, a par do Santa Clara, é a única equipa que ainda não sofreu golos nesta edição.

A partir das 15h10, acompanhe aqui a transmissão em direto do pré-jogo com a apresentadora Ana Pedro Arriscado, debate ao intervalo com convidados especiais e comentários pós-jogo que fecham a transmissão.

Não existem registos de confrontos entre as duas equipas – o AVS formou-se apenas esta temporada –, o que significa que o jogo entre UD Leiria e AVS SAD será um jogo de surpresas.