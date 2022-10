Um Qatar para lá do Mundial

A Seleção Portuguesa de Futebol vai jogar no Campeonato do Mundo a par com equipas de 31 outros países. Os oito grupos apurados para este torneio irão defrontar-se entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, e os jogos da Seleção Portuguesa vão realizar-se em cidades diferentes, mas todos na área metropolitana de Doha, a capital deste país do Golfo Pérsico.

Se faz parte dos seus planos ir apoiar a nossa Seleção, por esta altura já terá comprado os bilhetes de avião, reservado estadia e ter pedido (ou já ter) o Cartão Hayya. Sem ele, não há como entrar no país. Será também ele que dará acesso aos estádios, a par com o bilhete do jogo, e aos transportes públicos, que serão gratuitos.

O apoio imprescindível

Onde encontrar tudo o que precisa de ver para além dos estádios

O Qatar é um país que mistura o Oriente com o Ocidente e onde a vanguarda se funde com a tradição. Tem muito para ver e pode agradar a todos os gostos: tem praia, mercados tradicionais, museus inigualáveis e, claro, aventuras no deserto. Para ajudar os visitantes, que se dirigem ao país para o Mundial, o Turismo do Qatar criou um site no qual se encontra toda a informação, tanto sobre os jogos, como sobre o país e as suas regras.

Foi também criada uma aplicação que poderá ser muito útil. Chama-se Visit Qatar (tal como o site) e pode ser descarregada gratuitamente na Apple Store ou no Google Play. Ali, poderá planear as suas viagens, saber a que distância se encontra dos locais, encontrar as atividades que mais se adequam aos seus gostos e até criar uma lista com os seus favoritos ou aqueles locais que não pode mesmo perder.

Os lugares que não pode perder na sua visita ao Qatar

Souq Waqif

Um souq é um mercado tradicional dos países árabes e dos países do Norte de África. Este mercado, em Doha, a capital do Qatar, tem séculos de existência e é um dos seus lugares mais icónicos. Com muitas lojas, cafés e restaurantes, o Souq Waqif é também um local de experiências, onde se pode admirar e comprar falcões (a ave nacional do Qatar, venerada por todos), ou visitar o seu hospital, que ali se localiza. Camelos e cavalos árabes de raça pura são também animais que podem ser apreciados neste mercado.

Mesquita do Imã Muhammad Ibn Abd Al Wahhab

Estar num país árabe torna quase obrigatória a visita a uma mesquita. Perto do Souq Waqif encontra-se a mesquita nacional, a Mesquita do Imã Muhammad Ibn Abd Al Wahhab. É a maior do país e impressiona pela sua dimensão. Parecida com uma fortaleza, com mais de duas dúzias de cúpulas no seu telhado, permite visitas em algumas zonas fora das alturas de oração. Para melhor conhecer e perceber o que está a ver, um guia turístico pode ser uma boa ajuda, uma vez que explica o que se pode ou não fazer, dentro e fora da mesquita.

O Qatar é um país que pede algumas regras, seja a quem esteja lá a viver ou em visita, e apesar de estarem descritas em vários locais, nada como um guia para as relembrar.

Fique a conhecer melhor a cultura, a arte e a história do Qatar

Museu Nacional do Qatar

Se gostar de museus ou se tiver curiosidade em conhecer um pouco melhor a cultura do país, assim como a cultura árabe, o Museu Nacional do Qatar, desenhado pelo famoso arquiteto Jean Nouvel e inaugurado em 2019, é um local que não vai querer perder. Assemelhando-se a uma rosa do deserto gigante, o museu oferece várias experiências interativas e muito interessantes.

Museu de Arte Islâmica

O Museu de Arte Islâmica também faz parte dos locais obrigatórios de visita e promete não defraudar ninguém. Além de ser um edifício imponente, o seu interior é de ficar sem fôlego, com cerâmicas, joias e pinturas de todo o mundo.

Corniche

À saída do Museu de Arte Islâmica, e caso o calor o permita, pode aproveitar para passear ao longo da baía de Doha, no Corniche, um passeio marítimo com sete quilómetros de comprimento e que é um dos cartões de visita da cidade. Caso goste de andar de barco, aproveite uma viagem nos barcos tradicionais, os dhows, que são muito apreciadas, tanto por turistas como por locais.

Experiências únicas

Pelo deserto a alta velocidade

Se prefere locais mais secos, a visita ao deserto é outro dos ex-líbris de uma viagem ao Qatar. Alugar um carro com condutor, que atravessa as dunas a grandes velocidades, andar de camelo, ou passar a noite num acampamento beduíno, para no dia seguinte ver o nascer do sol através das dunas, faz parte das experiências inesquecíveis que ali se podem viver.

As regras a ter em conta

Tenha sempre em atenção que deve cumprir as regras do Qatar, que referem que as roupas, tanto de homens como de mulheres, devem ser discretas, largas e não mostrar os ombros; que as demonstrações de carinho em público não são bem vistas e que o consumo de álcool em locais públicos não é permitido (apenas em instalações licenciadas, como grandes hotéis).

Esta viagem pode ser uma experiência inesquecível, que vale a pena ser vivida, pelo menos uma vez na vida. Com ou sem Mundial, mas sempre com o apoio do Banco Primus. Só falta fazer a mala. Boa viagem!

