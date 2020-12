Ganhe uma camisola do Real Madrid com o Record e a Eleven Sports

Aproveitando a chegada do sempre entusiasmante dérbi entre Real Madrid e At. Madrid, Record e a Eleven Sports juntam-se uma vez mais para dar aos nossos leitores a possibilidade de ganharem vários prémios muito especiais: em jogo está uma camisola do Real Madrid e ainda a bola oficial utilizada nestes dérbis da capital espanhola. O passatempo estará ativo nas nossas redes sociais até às 23h59 de domingo (13 de dezembro).





""Dérbi de Madrid"PROMOVIDO POR:COFINA MEDIA, SA.NIPC -- 502 801 034Sede -- R. Luciana Stegagno Picchio 3, 1549-023 Lisboa1. ÂMBITO E DURAÇÃO1.1 -- O passatempo "Dérbi de Madrid" é uma ação promocional da COFINA, em parceria com a Eleven Sports, que tem como objetivo recompensar os leitores RECORD com 1 (uma) Camisola Oficial do Real Madrid e 1 (uma) bola oficial utilizada nos dérbis da LaLiga. As participações neste passatempo serão válidas de acordo com os requisitos estipulados no presente regulamento.1.2 -- Destina-se a jovens (maiores de 18 anos), residentes em Portugal Continental e Ilhas, que participem ativamente na ação e sejam leitores do RECORD na rede social Instagram ou Facebook:1.3 – O passatempo decorrerá entre as 17h00 do dia 11/12/2020 e as 23h59 do dia 13/12/2020. Apenas serão consideradas válidas as participações que decorram durante este período.1.4 -- Não poderão participar na promoção colaboradores da COFINA MEDIA nem ELEVEN SPORTS NETWORK PORTUGAL e/ou agências envolvidas na criação do projeto, ou seus familiares diretos.2. FORMA DE PARTICIPAÇÃO2.1 -- O passatempo irá decorrer nas redes sociais do RECORD:2.2 – O participante terá que fazer um comentário criativo com as palavras "Record" e "Dérbi de Madrid" e identificar um amigo.2.3 – Serão seleccionados 2 vencedores.2.4 -- Cada participante poderá participar mais do que uma vez.3. PRÉMIOS3.1 - Serão atribuídos 2 prémios. A frase vencedora terá o direito a 1 (uma) Camisola Oficial do Real Madrid. A 2ª frase escolhida terá direito a 1 (uma) bola oficial utilizada nos dérbis da LaLiga.3.2 -- Todos os indivíduos participantes terão de ser maiores de idade.3.3 -- Os prémios descritos supra não poderão ser alvo de troca por outros de igual espécie ou valor nominal, nem poderão ser transmissíveis a terceiros, ou sujeitos a alterações de data.4. SELEÇÃO DOS VENCEDORES E ENTREGA DO PRÉMIO4.1 – Os premiado selecionados serão contactados por mensagem privada, onde serão pedidos os dados pessoais.4.2 – Os vencedores serão contactados a partir do dia 14 de dezembro de 2020.4.3 – A COFINA não se responsabiliza pelo cancelamento das ofertas em causa.4.4 - Os dados deverão ser completos e verdadeiros. A falta de veracidade dos dados pessoais dos participantes implicará a anulação da atribuição do prémio.4.5 - Os prémios estão sujeitos aos procedimentos e conformidades de acordo com a legislação portuguesa e ao pagamento de impostos e taxas oficiais de transmissão de prémios, que serão cobertas na totalidade pelos organizadores.4.6 - Os vencedores terão um período máximo de 2h para responder ao contacto da COFINA que visa atribuir os supostos prémios. A ausência de uma resposta que permita combinar a atribuição do prémio e entrega do mesmo, resultará na desclassificação do vencedor e o prémio será atribuído ao classificado seguinte, desde que cumpra todos os requisitos estipulados neste regulamento.4.7 - A COFINA não se responsabiliza pela impossibilidade de entrega dos prémios devido a dados incorretos ou impossibilidade de contato.5. PROTEÇÃO DE DADOS6.1 – Poderão ser recolhidos dados pessoais dos participantes no âmbito do fornecimento obrigatório dos dados, nome, contacto, morada e e-mail, para participar no passatempo. De acordo com a legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei n.o 67/98, de 26 de outubro, e a Lei n.o 41/2004, de 18 de agosto alterada pela Lei n.o 46/2012, de 29 de Agosto. O passatempo em causa pressupõe o conhecimento e aceitação das seguintes alíneas:a) Todos os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para efeitos de processamento do passatempo, apuramento dos premiados e entrega do prémio. Os dados serão tratados automática e exclusivamente sob a responsabilidade da COFINA, sendo posteriormente arquivados pela mesma. Os dados serão armazenados num ficheiro eletrónico para serem utilizados em comunicações futuras para o que os participantes, desde já, dão o seu consentimento.b) A COFINA garante a possibilidade de acesso, retificação e cancelamento dos dados aos participantes que assim o desejem e o comuniquem por carta registada à COFINA.7. CONDIÇÕES GERAIS7.1 -- A COFINA reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta promoção, caso ocorram situações de força maior, sem que tal implique qualquer obrigação de indemnizar os participantes.7.2 -- Qualquer participante que aja de má fé e participe na promoção utilizando informação falsa, viciando assim a promoção, será excluído da mesma.7.3 -- No caso de participação fraudulenta, a COFINA reserva-se ao direito de exclusão do participante e cancelamento do respetivo prémio. As participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes e poderão ser objeto de ação judicial. A COFINA reserva-se a faculdade de adotar as medidas que resultem oportunas para evitar qualquer conduta da qual a COFINA suspeite que tenha por finalidade ou efeito qualquer tentativa de atuar de maneira fraudulenta em relação à presente promoção ou em incumprimento das suas normas ou bem em prejuízo de outros participantes, cuja primeira e imediata consequência será a exclusão do participante e a perda de todo e qualquer direito ao prémio que eventualmente tivesse obtido.7.4 -- Caso ocorra uma situação não prevista neste regulamento a COFINA colmatará a lacuna de acordo com o espírito subjacente a este Regulamento, reservando-se o direito de efetuar qualquer modificação na realização desta promoção e prolongá-la ou suspendê-la sem qualquer aviso prévio.7.5 -- A COFINA, não será responsável por qualquer erro humano ou técnico, que possa ocorrer durante o processo da promoção e o período em que a mesma esteja ativa.7.6 -- A COFINA reserva-se ainda no direito de eliminar e censurar quaisquer participações que contenham conteúdos ofensivos e/ou contrários ao objeto da presente promoção, participações essas que serão automaticamente excluídas.7.7 – Esta promoção é da exclusiva responsabilidade da COFINA MEDIA, SA.8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS8.1 -- Qualquer divergência ou questão que surja entre as partes, relativa à interpretação ou aplicação deste concurso, será submetida ao tribunal da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro, salvo norma legal imperativa que disponha de forma diversa.9. ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES9.1 -- Todos os participantes desta oferta aceitam implicitamente os termos e condições estabelecidos no presente Regulamento.Lisboa, 10 de dezembro de 2020"