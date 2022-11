73 anos do Record, 73 prémios por semana, 73 mil euros por semana!

Para celebrar o 73º aniversário,vai realizar três sorteios de 73.000 €, nos dias 9, 16 e 23 de dezembro. Em cada sorteio, oferecemos-lhe 73 cartões de compra, válidos em mais de 1.100 lojas. Os prémios têm valores de 3.000 €, 1.000 € e 500 €.vai incluir, até dia 22, um cupão com o código de acesso ao concurso.1 Compre o jornal2 Encontre o cupão e raspe a área prateada3 Insira o código no site 73anos.record.ptO leitor pode concorrer com quantos códigos quiser.Aliás, quantos mais códigos ativar, mais hipóteses tem de ganhar! Para receber o prémio será necessário apresentar o cupão e o respetivo jornal.Em cada sorteio apenas serão considerados os códigos inseridos até às 23h59 do dia anterior ao sorteio e que ainda não tenham sido considerados em sorteios anteriores.* Os códigos inseridos entre o dia 2 de dezembro e as 23h59 do dia 8 de dezembro serão sorteados no dia 9 de dezembro* Os códigos inseridos entre as 00h00 do dia 9 de dezembro e as 23h59 do dia 15 de dezembro serão sorteados no dia 16 de dezembro* Os códigos inseridos entre as 00h00 do dia 16 de dezembro e as 23h59 do dia 22 de dezembro serão sorteados no dia 23 de dezembro