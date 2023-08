Abílio Novais já tem o Guia Record 2023/24: «Há uma grande utilidade de uma revista como esta»

Abílio Novais ficou com pele de galinha quando lhe pedimos para abrir o Guia Record 2023/24 na página 246. Ali, no canto inferior esquerdo, está a ficha da final da Taça de Portugal de 2002, entre Leixões e Sporting (0-1)."Foi inesquecível! Razão tinha o Carlos Carvalhal, que disse que aquele dia ainda ser falado mais de 30 anos depois. Acho que daqui a 20 ainda se vai falar", regista com um sorriso, lembrando o treinador da caminhada histórica dos leixonenses: "Se houvesse VAR tínhamos ganho, há um lance para expulsão do André Cruz e o golo do Jardel parece em fora de jogo", recorda o então capitão do Leixões .O agora treinador do Oliveira do Douro, que subiu ao Campeonato de Portugal, reforça ainda a "grande utilidade desta revista", lembrando que no seu tempo de jogador "todos gostavam e queriam aparecer".