Albertino já tem o Guia Record 2023/24: «É com alegria que encontro o meu nome aqui»

Passaram muitos anos desde que Albertino pendurou as chuteiras, mas a paixão pelo jogo continua a correr pelas veias do ex-jogador de FC Porto, Boavista e Leixões. "O futebol renasce a cada ano e este Guia Record é indispensável para qualquer adepto. A informação que interessa está toda aqui, não só das ligas nacionais como também internacionais, além disso há o extra da participação na Liga Record", referiu Albertino, recordando que o seu nome também consta da revista de Record: "Infelizmente, no meu tempo não havia destes guias para guardar, mas é com alegria que encontro o meu nome aqui, em finais da Taça de Portugal. Tive oportunidade de participar em mais do que uma final, umas com sucesso e outras nem tanto, mas o facto de o meu nome estar presente é algo que valorizo muito", destacou o antigo médio, agora com 73 anos, que faz da pintura a sua atividade atualmente. Albertino vê nesta publicação uma forma de também "aproximar os mais jovens da história do futebol português".