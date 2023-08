Alexandre Santos já tem o Guia Record 2023/24: «Dá a qualquer amante do futebol uma mini enciclopédia»

O Guia Record tem feito parte do futebol nacional nos últimos 30 anos e, para Alexandre Santos, treinador que conduziu o Petro de Luanda ao bicampeonato no Girabola, tornou-se "um clássico nas mãos de qualquer treinador". O técnico acabou por revelar que desde muito novo se deslocava até aos quiosques para folhear o guia página a página. "Antes de ser treinador, adorava ter o guia no verão, principalmente antes de começar os campeonatos, para perceber como iam ser os plantéis e seguir as equipas que mais gostava. Adorava perceber como tinha sido a história dos vários campeonatos", confessou o técnico, de 46 anos, atirando: "Sempre fui muito curioso e continuo a achar que o Guia Record dá a qualquer amante do futebol uma mini enciclopédia para acompanhar o futebol profissional."





Toda a informação sobre os clubes, treinadores, jogadores e árbitros das ligas profissionaisBalanço da época 2022/23 e antevisão das cinco maiores ligas europeiasResumos dos restantes campeonatos com nomes e números dos campeões nos escalões de formação, no futebol feminino, no futsal e nas Seleções jovensO GuiaRecord 2023/24 já está nas bancas com toda a informação sobre a nova época. Em 292 páginas apresentamos mais de 800 fichas de jogadores, com os dados da carreira de cada craque. Temos o rescaldo da época passada, com os números de todos os jogos da 1.ª Liga e os destaques de cada equipa. Recordamos a participação da Seleção Nacional no Mundial do Qatar e atualizámos a lista dos internacionais portugueses. Tudo renovado porque a única coisa igual à revista da época passada é o preço: apenas 3 euros.