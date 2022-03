Álvaro Magalhães já tem o Dominó de Ouro do Benfica

A nova iniciativa devai permitir a muitos dos leitores fazerem como Álvaro Magalhães. A glória do Benfica já tem o Dominó Ouro nas mãos e vai desfrutar do mesmo com a família. "É mais uma excelente iniciativa de Record. O dominó é um jogo que pode ser jogado pelas pessoas mais velhas, mas certamente também pode ser uma boa iniciativa para os mais novos. Dá para toda a família", disse o antigo lateral.Ideal para jogar com família e amigos! Oferta válida com a apresentação do cupão publicado no dia anterior. Promoção limitada ao stock existente, de acordo com a disponibilidade em banca! Saiba mais AQUI