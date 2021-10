Álvaro Magalhães quer jogar Loto do Benfica com o neto nos tempos livres

Antigo lateral-esquerdo do Benfica e da Seleção, Álvaro Magalhães, de 60 anos, já prevê duelos renhidos com o neto, Tiago, de 4. "Vou entreter-me com o meu neto. Já percebe disto! É uma prenda agradável, para passar os tempos livres e de lazer. Acho que era mais fácil ser lateral do que jogar com ele. Os miúdos hoje em dia aproveitam bem as novas tecnologias e sabem mais do que nós!", admite, bem-disposto. "Agradeço ao ‘Record’ por mais esta iniciativa."





