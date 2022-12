Amanhã há dupla raspadinha! Habilite-se a ganhar milhares de euros em prémios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

vai oferecer-lhe amanhã uma dupla raspadinha! Infelizmente, uma avaria na nossa gráfica impediu, ontem, que muitos leitores tivessem acesso ao cupão com o código que permite participar no concurso comemorativo dos nossos 73 anos. É hora de pedir-lhes desculpa e de compensá-los por este contratempo!Lembre-se que, na próxima sexta-feira, faremos o último sorteio e poderá ganhar prémios de 3 mil, 1.500 e 500 euros. Para participar, deve comprar o jornal, encontrar o cupão (haverá apenas um hoje, 4.ª e 5.ª feira), raspar a área prateada e, por fim, inserir o código no site 73anos.record.pt . Boa sorte!