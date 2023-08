André já tem o Guia Record 2023/24: «Se tivermos esta revista em casa estamos sempre atualizados»

Participou em seis dos sete títulos internacionais do FC Porto, três deles como jogador e outros tantos com as funções de treinador-adjunto. E é com "enorme orgulho" que André vê o seu nome em diversas páginas do Guia Record, que recebeu no bar da Praia Pôr do Sol Norte, em Vila do Conde, ali bem perto do Estádio do Rio Ave, onde marcou, ao Rabat Ajax, dois dos seus quatro golos na caminhada portista até Viena. Nessa gloriosa campanha europeia de 1986/87, André foi o segundo melhor marcador do FC Porto campeão europeu, apenas atrás de Fernando 'Bibota' Gomes (5). "Vamos esquecendo algumas coisas com o tempo, mas se tivermos esta revista em casa estamos sempre atualizados", vinca André. O Guia Record visa ainda o presente e o futuro, pelo que as suas páginas também contemplam espaço para o filho André André, que joga no V. Guimarães. "Ver aqui parte do que fiz no futebol e ter o meu filho ali ao lado é um privilégio, uma alegria e um orgulho muito grande", remata André.





