André Pinotes Batista já tem o loto do Sporting

André Pinotes Batista está familiarizado com o Loto, não fosse este o jogo que "os avós, do lado materno e paterno, promoviam em convívios familiares". E a oferta de Record vem mesmo... a calhar, pois junta as suas "paixões": a família, os amigos e o Sporting.





"É o campeão nacional!", lembrou o comentador CMTV, traçando o paralelismo: "Os sportinguistas têm de acreditar que na vida do clube há fortuna e saber. O Loto tem essa parte da fortuna e o saber depende de nós."