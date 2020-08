O xadrez das glórias do Benfica está a chegar e permite aos adeptos jogar com alguns dos seus ídolos. António Simões é uma dessas figuras e já olhou para o tabuleiro. "Aqui, até estou do tamanho de todos os outros, mas eu era o mais pequeno na altura. O talento não tem tamanho. Tive o privilégio de ter um pequeno dom que me fez fazer uma carreira muito bonita no Benfica", brincou o antigo jogador, que foi campeão europeu pelas águias. "É uma iniciativa muito bem enquadrada. O xadrez é um jogo de pensamento, como o futebol. Quem não souber pensar não sabe jogar", completou.





