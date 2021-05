Arranca hoje o segundo ‘round’ do Record Lisboa Fit

Arranca hoje a segunda semana do Record Lisboa Fit Multicare Vitality, sendo que desta feita a iniciativa muda-se de malas e bagagens para o Jardim Vasco da Gama, em Belém. Depois do balanço francamente positivo dos primeiros cinco dias no Inatel, é esperada a mesma energia e boa disposição em mais uma semana de exercício físico ao ar livre.

Bem perto do Mosteiro dos Jerónimos, o personal trainer Johnny Oliveira vai orientar as cerca de quatro dezenas de participantes numa aula de HIIT 30’’ (Alta intensidade) + Core 30’’, sessão, essa, que promete testar os níveis de resistência de miúdos e graúdos. À semelhança da primeira semana, também é expectável que as condições meteorológicas sejam as mais favoráveis para a prática de atividade física no meio da natureza. A agenda semanal mantém-se inalterada, ou seja, amanhã há lugar para a sessão de zumba, seguindo-se depois a aula com peso corporal (quarta), cárdio (quinta) e yoga (sexta).

A participação nas iniciativas é livre, mas com inscrição obrigatória no site oficial, de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.