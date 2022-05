Boxe é muito mais do que murros

Prometemos estágios de preparação para o Record Challenge Park e estamos aqui para cumprir! É daqui a 23 dias que poderá experimentar praticamente qualquer desporto que quiser, sendo o boxe uma das novidades da edição deste ano. Foi exatamente sobre esta modalidade que fomos aprender um pouco mais e quem melhor do que Rui Pavanito, bicampeão europeu e bicampeão dos países latinos, para nos ensinar? O lutador, de 45 anos, recebeu-nos na sua ‘casa’, o ginásio, e pusemos logo mãos à obra... literalmente!

"Antes de mais, és canhoto? Não? Então colocas o teu pé esquerdo à frente, o direito atrás e dobras um pouco as pernas. Esta é a tua posição de combate. Agora vamos ligar as mãos para evitar lesões", explicou Rui Pavanito que, após demonstrar como nos devemos movimentar, como se faz uma esquerda, uma direita e nos protegemos, foi buscar os plastrons para passarmos da teoria à prática: "No primeiro treino não costumo fazer isto."

"Começas sempre com a esquerda para a minha mão esquerda, só mexe o braço e o ombro. Braço esquerdo para a frente, ombro direito para trás e a mão direita a proteger. Para a direita precisas de rodar a perna direita para juntar o joelho à outra perna", referiu, ensinando mais duas técnica: "O uppercut é o murro que dás de baixo para cima. O cross é mais difícil, porque tens de levantar o cotovelo e atingir de cima para baixo."

Os ‘boa, Pedro’ e ‘isso!’ de Rui Pavanito estavam a ser uma boa motivação, mas vinte minutinhos dentro do ringue parecem duas horas, principalmente depois de fazer uma sequência de 55 murros! Lado positivo, não levei nenhum, mas se levasse... era merecido. Saí do ginásio de rastos, mas com a certeza de uma coisa: o boxe é muito mais do que apenas força e murros...



Modalidade longe de ir ao tapete



Eugénio Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Boxe, garante que esta modalidade está longe de ir ao tapete. "O boxe nacional nunca esteve tão forte, seja ele amador ou profissional. Temos agora um número recorde de clubes e praticantes. Temos praticamente todos os fins-de-semana do ano cheios, com eventos", começou por dizer ao nosso jornal, frisando que se está a perder o preconceito que havia em relação a esta modalidade: "O jovens estão cada vez mais atraídos, e muita gente até começa a fazer apenas por diversão. É aí que nasce o bichinho para depois se tornarem profissionais."