Bruno Novo: «É preciso manter os níveis de motivação»

Bruno Novo voltou ontem a orientar, em direto, mais um treino específico para os leitores de Record, que contou com mais de 14 mil visualizações. Durante quase uma hora, o personal trainer quebrou a rotina de milhares de utilizadores das plataformas digitais do nosso jornal. "O ‘feedback’ tem sido muito positivo. Este treino foi diferente. Não foi metabólico, foi mais de força, mais perto do que fazem os atletas profissionais, e as pessoas reagiram positivamente, agradecendo esta iniciativa do Record", explicou.

Bruno Novo acompanha habitualmente futebolistas como Fábio Sturgeon, Domingos Duarte e Miguel Cardoso, entre outros. O treinador pessoal explica que "para os atletas profissionais o prolongar do tempo de paragem deixa-os muitos preocupados", uma vez que podem "perder a motivação". "Falo com os meus atletas todos os dias e um ou outro queixa-se de que começa a sentir alguma preguiça. A minha missão é evitar isso ao máximo e manter os níveis motivacionais deles no topo", revelou.