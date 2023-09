Caio com equipa à imagem da carreira na Liga Record

Caio é dos poucos hoquistas que tiveram o privilégio de jogar nos três grandes. Começou no FC Porto, passou pelo Benfica e foi no Sporting que conquistou a ambicionada Liga dos Campeões. Já retirado dos rinques, o antigo avançado escolheu uma equipa para a Liga Record sem preferência clubística.

"Como joguei nos três grandes, absorvi um pouco de cada um e consigo celebrar as vitórias de FC Porto, Benfica e Sporting. Nunca tive nenhum dissabor por mudar de clube, sempre respeitei os clubes ao máximo. Sou incapaz de dizer mal de qualquer clube onde tenha jogado", explica.

Ricardo Oliveira, para sempre conhecido no mundo do hóquei em patins como Caio, foi também 'pescar' jogadores às equipas mais pequenas. A escolha de David Simão, médio do Arouca, tem uma explicação curiosa: "Sou amigo do irmão dele, é para lhe dar uma moral. Tem uma grande visão de jogo e uma boa capacidade de passe. Há muitos jogadores das equipas mais pequenas que são muito bons."



