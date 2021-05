Carla Gonçalves valorizou comunhão: «Bastante profundo»

Carla Gonçalves, instrutora de yoga, não escondeu o entusiasmo pelo sucesso que a aula, em Belém, na passada sexta-feira, obteve. Foram cerca de meia centena os participantes no relvado (‘reforçados’ pelos que acompanharam online...) que ‘celebraram’ a comunhão entre o exercício físico com o sol e o calor. Numa altura em que a pandemia começa a dar sinais de tréguas, o regresso ao ar livre e à natureza só pode ser comemorado.

“A aula correu muito bem, numa atividade ligada intimamente à natureza”, frisou Carla Gonçalves, que fez questão de aplaudir a iniciativa promovida por Record e pela Multicare. “O objetivo é ajudar a promover o desporto e a atividade física, que é bastante importante. É de louvar este tipo de iniciativas, este formato funciona muito bem, com várias modalidades presentes no programa”, referiu a instrutora de yoga, realçando a boa ‘vibe’ vivida à beira-rio: “Foi bastante profundo, com pessoas de várias faixas etárias. Reparei que algumas já tinham estado presentes nas outras atividades, e outras era a primeira vez. Creio que foi um sucesso”, congratulou-se, no final da aula.

Fazer desporto sem obrigação

A iniciativa ‘Record’ tem primado pela diversidade. “É importante as pessoas fazerem desporto sem ser por obrigação. É bom que experimentem vários tipos de atividades. Esta iniciativa é um sucesso”, frisou Carla Gonçalves.