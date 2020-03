Carlos Carvalhal vai estar esta 6.ª feira no Record Online a responder às suas perguntas

É já esta sexta-feira que Carlos Carvalhal vai estar no Record Online a responder às perguntas dos leitores. Numa altura de grande incerteza, no desporto e na sociedade, o treinador do Rio Ave estará disponível, a partir das 16 horas, para responder em direto às suas questões sobre o futebol e a atualidade.





6.ª feira (27 março)

Sábado (28 março)

2.ª feira (30 março)

Mas há mais! No sábado, terá oportunidade de colocar as suas questões a Diogo Correia, base do Galitos (que é simultaneamente médico). E na segunda-feira será Nuno Manarte, treinador da Ovarense e adjunto da Seleção Nacional de basquetebol, quem irá responder às suas perguntas, numa altura em que Ovar vive momentos difíceis e se encontra em cordão sanitário.- Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave (16h00)- Diogo Correia, basquetebolista do Galitos (15h00)- Nuno Manarte, treinador da Ovarense (16h00)