‘Conversas Indiscretas’: tente adivinhar quem é o convidado do 1.º episódio

É já na sexta-feira que lançamos oficialmente o primeiro episódio do ‘Conversas Indiscretas’, o podcast do jornalista Luís Avelãs, que quinzenalmente vai receber as grandes figuras do desporto português para uma conversa que se quer diferente e (muito) fora da caixa.

O nosso desafio é que tente adivinhar o nome da primeira convidada deste novo produto Record. E é claro que vamos dar uma ajuda. Como já percebeu, é mulher, representa um dos três grandes do desporto nacional, é obcecada por pastéis de nata e sonha com umas férias no Brasil.

Envie a suas respostas para LAvelas@record.pt