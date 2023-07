Cromos do Benfica campeão: está a chegar a grande caderneta!

Os tempos em que brilhava nos relvados já vão longe, mas, mesmo que não possa contribuir dentro das quatro linhas, Diamantino está satisfeito com o que o plantel do seu Benfica fez na última temporada. Tanto que vai querer ficar com uma recordação da primeira época de Roger Schmidt na Luz. Por isso, o antigo internacional português já tem a caderneta de cromos do nosso jornal."Depois de uma temporada tão difícil, olembrou-se, e muito bem, desta iniciativa que é uma homenagem aos novos campeões nacionais. É um presente para todos os benfiquistas e temos de aproveitar", diz o antigo médio, de 63 anos, deixando um desabafo. "Isto traz-me uma certa nostalgia. Recordo-me que antigamente colecionávamos imensos cromos e fazia-se imenso estas coleções. Algumas pessoas próximas, e até adeptos, completavam as cadernetas do Benfica e depois ofereciam-me." Diamantino, hoje comentador na CMTV, brilhou de águia ao peito nos anos 70 e 80.Logo na primeira entrega terá direito, na compra da edição de domingo, a uma caderneta mais as ilustrações especiais de Gonçalo Ramos e Fredrik Aursnes, jogadores que se revelaram imprescindíveis para Roger Schmidt. Depois, e até ao dia 23 deste mês, receberá ainda mais 46 cromos que o vão surpreender.