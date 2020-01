Da iniciativa a 'rivalizar' com o FIFA à coleção para todos: Calado e Fernando Mendes já têm cartas do Benfica e Sporting

Como antigo futebolista, Fernando Mendes sabe que os momentos que antecedem um jogo criam alguma ansiedade e, por isso, é preciso ‘matar o tempo’. O antigo defesa e agora comentador da CMTV, de 53 anos, não tem dúvidas de que esta é uma coleção indispensável até para desfrutar junto da família. "Muitas vezes, para descontrair, jogávamos às cartas. Estou habituado a fazer estas coleções e é uma excelente oportunidade. Aconselho a toda a gente porque é algo que fica para sempre e também nos pode entreter em família", considera Fernando Mendes, ao ver os dois baralhos alusivos ao clube de Alvalade.





José Calado já teve conhecimento da iniciativa do nosso jornal e considera que os jogadores têm mais um passatempo a juntar ao FIFA, famoso simulador de futebol. "Acho que toda a gente vai achar imensa graça e as cartas estão muito giras. Tem uns relevos atrativos. Um jogador tem sempre forma de ocupar o tempo e o FIFA é obrigatório, mas agora há as cartas", afirmou o antigo médio e comentador da CMTV, de 45 anos, elogiando: "O Record tem inovado de uma maneira espetacular. Primeiro o minimuseu, depois os copos e agora as cartas. Vou fazer a coleção e as minhas filhas também", explica o antigo jogador de E. Amadora, Benfica e Betis, entre outros.